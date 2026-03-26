Ισραηλινά ΜΜΕ: Σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή ο αρχηγός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης
Δεν έχει υπάρξει ακόμη κανένα σχόλιο από το Ιράν ή από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με την επίθεση.
Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Μπαντάρ Αμπάς.
Ο Τανγκσίρι ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, λέει ο αξιωματούχος, τον οποίο επικαλούνται οι Times of Israel.
Ο Αλιρεζά Τανγκσίρι σκοτώθηκε στο Μπαντάρ Αμπάς, δήλωσε πηγή στην Jerusalem Post.