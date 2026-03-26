CNN: Το Ιράν ετοιμάζεται για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στη νήσο Χαργκ

Το Ιράν εντείνει τις στρατιωτικές του προετοιμασίες στο νησί Χαργκ τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN.

Οι πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη έχει μεταφέρει επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό και συστήματα αεροπορικής άμυνας, ενώ έχει τοποθετήσει παγίδες και νάρκες κατά προσωπικού και τεθωρακισμένων.

Συγκεκριμένα, το Ιράν στέλνει άμεσα στρατεύματα στο νησί Χαργκ, με περίπου 2.500 πεζοναύτες για να θωρακίσει την περιοχή, ενόψει πιθανής αμερικανικής επέμβασης.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, ενώ η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να εξαπολύσει σκληρά πλήγματα σε περίπτωση που το Ιράν απορρίψει την πρότασή του.

«Αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα του, θα δεχθεί πλήγματα πιο σκληρά από οποιαδήποτε στο παρελθόν», δήλωσε η Λέβιτ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον «δεν μπλοφάρει».

Όπως μεταδίδει το CNN, οι χώρες του Κόλπου προσπαθούν να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε χερσαία επίθεση στο Ιράν, μία άποψη που φαίνεται πως συμμερίζονται και Αμερικανοί αξιωματούχοι, που υποστηρίζουν πως «αν γίνει χερσαία επιχείρηση στο Ιράν θα υπάρξουν μεγάλες απώλειες Αμερικανών».

Δορυφορική εικόνα από τη νήσο Χαργκ μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς / Φωτ.: Reuters

Τραμπ: «Το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν»

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά χθες Τετάρτη ότι το Ιράν συζητά πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, παρότι ο ισχυρισμός αυτός διαψεύστηκε από την Τεχεράνη, κάτι που οφείλεται σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο στο ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι στους οποίους έχει ανατεθεί να «διαπραγματευτούν» φοβούνται ότι θα «τους σκοτώσουν οι δικοί τους».

«Διαπραγματεύονται, θέλουν αληθινά να κλείσουν συμφωνία. Αλλά φοβούνται να το πουν», διότι αν το κάνουν «θα τους σκοτώσουν δικοί τους», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου απευθυνόμενος σε κοινοβουλευτικούς των ρεπουμπλικάνων.

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν «προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα» των ιρανικών δυνατοτήτων παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, καθώς και των ιρανικών ναυπηγείων, διαβεβαίωσε από την πλευρά του χθες Τετάρτη Αμερικανός ανώτερος αξιωματικός.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απωλέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (...) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο», είπε.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύονται από το Ιράν παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο ανώτερος αξιωματικός, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ ελέγχουν «τους αιθέρες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πριν από σχεδόν έναν μήνα, την 28η Φεβρουαρίου, εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες του και στρατιωτικές υποδομές του. Έκτοτε, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους, πάντα σύμφωνα με τον ναύαρχο Κούπερ.