Ισραήλ: Ιρανικό βλήμα χτύπησε αυτοκίνητο και το αναποδογύρισε στον αέρα - Δείτε βίντεο

Βόμβες διασποράς από ιρανικό πύραυλο χτύπησαν σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου, το πρωί την πόλη Καφρ Κασέμ, στο κεντρικό Ισραήλ, προκαλώντας τον τραυματισμό έξι ατόμων, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ομάδες της ιατρικής υπηρεσίας Magen David Adom έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να παράσχουν περίθαλψη στους τραυματίες, που φέρουν ελαφρά τραύματα.

Ο δήμαρχος της πόλης, Χαϊθάμ Ταχά, τόνισε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από βόμβες διασποράς, σχεδιασμένες να απελευθερώνουν δεκάδες μικρότερες εκρηκτικές συσκευές σε μεγάλη περιοχή, πολλαπλασιάζοντας την καταστροφή.

Το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al-Jarmaq δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης, όπου ένας ιρανικός πύραυλος πλήττει την πόλη, αναποδογυρίζοντας ένα όχημα στον αέρα. Πλάνα από το Καφρ Κασέμ δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια, συντρίμμια στους δρόμους και αρκετά αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα από την έκρηξη.

Al-Jarmaq channel (an Israeli Arab outlet) published footage showing the moment an Iranian missile struck Kafr Qasim, with a vehicle flipping in the air.



Η ισραηλινή κυβέρνηση παραμένει σε επιφυλακή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν επιπλέον κινδύνους στην περιοχή.