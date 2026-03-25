Λευκός Οίκος: «Αν το Ιράν δεν δεχτεί την ήττα του, ο Τραμπ θα εξαπολύσει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την ειρήνη, ωστόσο αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ «θα διασφαλίσει ότι θα δεχθεί ακόμη πιο σκληρά πλήγματα από οποιαδήποτε στο παρελθόν», διεμήνυσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λέβιτ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Τετάρτης 25 Μαρτίου (ώρα Ελλάδας), ενώ συνεχίζεται να μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό», τόνισε η Λέβιτ.

Σε άλλο σημείο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να «αποδεκατίζουν» το ιρανικό καθεστώς. Η επιχείρηση «Epic Fury», είπε, αποτέλεσε «θριαμβευτική στρατιωτική επιτυχία», με την καταστροφή «περισσότερων από 9.000 εχθρικών στόχων».

Οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει μέχρι σήμερα περισσότερα από 140 ιρανικά σκάφη, πρόσθεσε η Κάρολαιν Λέβιτ.

Η ίδια αρνήθηκε να υποσχεθίε ότι ο Τραμπ θα ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου εφόσον θελήσει να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν, σύμφωνα με το CNN.

«Η επίσημη έγκριση από το Κογκρέσο δεν είναι απαραίτητη επειδή βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν», επισήμανε η Λέβιτ.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση «θα τηρεί πάντα τον νόμο», αλλά δεν αναφέρθηκε στο πώς θα χειριζόταν ο Λευκός Οίκος οποιαδήποτε απόφαση για την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος.

«Ο πρόεδρος θέλει να διατηρεί επιλογές στη διάθεσή του», είπε αργότερα όταν ρωτήθηκε για τους περίπου 1.000 Αμερικανούς στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του Στρατού που ετοιμάζονται να αναπτυχθούν τις επόμενες ημέρες στη Μέση Ανατολή.

«Υπάρχουν σημεία αλήθειας στο σχέδιο που διέρρευσε στον Τύπο»

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν έχουν «συντριβεί», τόνισε η Λέβιτ και πρόσθεσε πως το καθεστώς αναζητά μια «διέξοδο».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ότι δεν προτίθεται να αναφερθεί στις «λεπτομέρειες» των διαπραγματεύσεων.

Όσον αφορά το σχέδιο των 15 σημείων των ΗΠΑ που διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε πως αν και «υπάρχουν στοιχεία αλήθειας», δεν είναι όλες οι λεπτομέρειες που έχουν αναφερθεί από τον Τύπο «απολύτως αληθινές».

Η Λέβιτ ανέφερε επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει ορίσει «χρονοδιάγραμμα» για την επανέναρξη της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν «πολύ στενά» τον τρόπο διέλευσης των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά, τόνισε.