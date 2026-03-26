Λευκός Οίκος: Μυστηριώδη βίντεο, μία διαγραφή και «έκρηξη» σεναρίων στο διαδίκτυο

Δύο αινιγματικά βίντεο που δημοσιεύτηκαν στους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου σε X και Instagram προκάλεσαν έντονη κινητικότητα στα social media, με το περιεχόμενό τους να παραμένει ανεξήγητο. Μάλιστα, το ένα από αυτά διαγράφηκε λίγο αργότερα, ενισχύοντας τη φημολογία είτε για «εκρηκτικές» εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, είτε για hacking των λογαριασμών, ακόμη και για πυρηνικό χτύπημα.

Τα δύο βίντεο που πυροδότησαν εικασίες

Το πρώτο βίντεο αναρτήθηκε περίπου στις 9:15 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026 και φαίνεται να έχει τραβηχτεί με κινητό τηλέφωνο, με την κάμερα στραμμένη προς τα πόδια μιας γυναίκας. Στο σύντομο απόσπασμα τεσσάρων δευτερολέπτων ακούγεται μια γυναικεία φωνή, που εικάζεται ότι είναι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, να ρωτά: «Θα ξεκινήσει σύντομα, σωστά;».

Στο βίντεο ακούγεται από μια γυναικεία φωνή η φράση: «It's launching soon, right?». Στα αγγλικά, το ρήμα launch χρησιμοποιείται για την εκτόξευση πυραύλων, αλλά και για την ανακοίνωση ή έναρξη μιας πρωτοβουλίας ή ενός project. Έτσι, η φράση θα μπορούσε να έχει πολλές ερμηνείες, από την εκτόξευση πυραύλων στη Μέση Ανατολή, μέχρι το πυρηνικό χτύπημα, με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «sound on», προτρέποντας τους χρήστες να ενεργοποιήσουν τον ήχο. Το βίντεο αφαιρέθηκε περίπου 90 λεπτά μετά τη δημοσίευσή του από τους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου.

Λίγο αργότερα, στις 10 μ.μ., δημοσιεύτηκε ένα δεύτερο βίντεο, το οποίο έδειχνε μια μαύρη οθόνη με «παρεμβολές», ενώ ακουγόταν ήχος ειδοποίησης κινητού. Σε ένα από τα καρέ διακρίνεται η αμερικανική σημαία, ενώ η ανάρτηση συνοδευόταν από emojis κινητού και ήχου.

Another cryptic video just posted by the White House, featuring static obscuring a drooping American Flag. pic.twitter.com/ObPlDTL8dy — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Hacking ή «teaser»;

Καμία επίσημη εξήγηση δεν δόθηκε για το περιεχόμενο των αναρτήσεων, οι οποίες συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Στα σχόλια, χρήστες εικάζουν είτε πιθανή παραβίαση των λογαριασμών είτε ότι πρόκειται για σκόπιμο «teaser» ενόψει κάποιας ανακοίνωσης.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα αμερικανικών μέσων για σχολιασμό, ενώ παραμένει ασαφές αν τα βίντεο δημοσιεύτηκαν σκόπιμα.

Προηγούμενα περιστατικά

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις όπου οι επίσημοι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου, επί διακυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, είχαν υιοθετήσει πιο «χαλαρό» ύφος, με αναρτήσεις τύπου meme.