«Αρκετά πια» στα social media: Γονείς χαιρετίζουν τη δικαστική απόφαση-σταθμό

Ικανοποίηση εκφράζουν γονείς και οργανώσεις που διεκδικούν αυστηρότερο πλαίσιο για τα social media, μετά την απόφαση ενόρκων στο Λος Άντζελες υπέρ νεαρής γυναίκας που κατήγγειλε τη Meta και το YouTube για εθισμό από την παιδική της ηλικία.

Απόφαση-σταθμός για τον χώρο των κοινωνικών δικτύων που εξέδωσε χθες το δικαστήριο στο Λος Άντζελες, καθώς ενόρκοι έκριναν ότι οι πλατφόρμες της Meta και το YouTube της Google σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενθαρρύνει τον εθισμό, προκαλώντας βλάβη στην ψυχική υγεία ανήλικης χρήστριας.

Αποζημίωση 6 εκατ. δολαρίων σε 20χρονη

Η υπόθεση αφορά μια 20χρονη, γνωστή ως Κέιλι, η οποία κατήγγειλε ότι εθίστηκε από μικρή ηλικία στο Instagram και το YouTube. Το δικαστήριο της επιδίκασε συνολική αποζημίωση 6 εκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων 4,2 εκατ. θα καταβάλει η Meta και 1,8 εκατ. η Google.

Οι ένορκοι έκριναν ότι οι δύο εταιρείες όχι μόνο σχεδίασαν εθιστικές πλατφόρμες, αλλά και δεν προειδοποίησαν επαρκώς για τους κινδύνους που αυτές ενέχουν για ανήλικους χρήστες.

Αντιδράσεις από Meta και Google

Τόσο η Meta όσο και η Google δήλωσαν ότι διαφωνούν με την ετυμηγορία και σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση.

Η Meta υποστήριξε ότι η ψυχική υγεία των εφήβων είναι ένα σύνθετο ζήτημα που δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία μόνο εφαρμογή, ενώ η Google τόνισε ότι το YouTube αποτελεί πλατφόρμα streaming και όχι κοινωνικό δίκτυο.

«Σημείο καμπής» λένε οι οργανώσεις

Ομάδες γονέων και ακτιβιστών χαιρέτισαν την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα «αρκετά πια» απέναντι στις πρακτικές των τεχνολογικών κολοσσών.

Η Έλεν Ρουμ μιλώντας στο ΒΒC, που έχει κινηθεί νομικά κατά του TikTok μετά τον θάνατο του γιου της, δήλωσε πως η υπόθεση αποδεικνύει ότι οι πλατφόρμες δεν είναι ασφαλείς και πρέπει να αλλάξουν.

Η συγκεκριμένη ετυμηγορία εκτιμάται ότι θα επηρεάσει εκατοντάδες παρόμοιες υποθέσεις που εκκρεμούν στα αμερικανικά δικαστήρια.

Μάλιστα, οι νομικοί της ενάγουσας επικεντρώθηκαν στον σχεδιασμό των πλατφορμών και όχι στο περιεχόμενο, μια στρατηγική που δυσκολεύει τις εταιρείες να αποφύγουν την ευθύνη.

Αυξανόμενη πίεση για ρύθμιση των social media

Η πίεση προς τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με τουλάχιστον 20 πολιτείες στις ΗΠΑ να έχουν θεσπίσει νόμους για την προστασία των ανηλίκων.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν επαλήθευση ηλικίας και περιορισμούς στη χρήση κινητών στα σχολεία, ενώ εκκρεμούν νέες μεγάλες δίκες το επόμενο διάστημα, που ενδέχεται να επηρεάσουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας των social media.