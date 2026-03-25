Κόσμος Social Media YouTube Meta Παιδιά Εφηβεία Ανήλικοι Δικαστήρια ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Ιστορική απόφαση: Ένοχες «YouTube» και «Meta» στις ΗΠΑ για βλάβη σε παιδιά και εφήβους

Δικαστική απόφαση-ορόσημο ανατρέπει τα δεδομένα για τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Δημήτρης Σουλτογιάννης
Δημήτρης Σουλτογιάννης

Σε μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει βαθιά τον χώρο της τεχνολογίας και των social media, σώμα ενόρκων στo Λος Άντζελες των ΗΠΑ έκρινε ότι οι πλατφόρμες YouTube και Meta ενήργησαν με αμέλεια, συμβάλλοντας σε επιβλαβείς επιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους.

Η υπόθεση εστίασε στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των πλατφορμών, με τους ενάγοντες να υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες δεν προστάτευσαν επαρκώς τους ανήλικους χρήστες από επιβλαβές περιεχόμενο και μηχανισμούς που ενισχύουν τον εθισμό.

Η απόφαση χαρακτηρίζεται ως ιστορική, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει δεδικασμένο για μελλοντικές νομικές ενέργειες κατά τεχνολογικών κολοσσών, ενισχύοντας παράλληλα τις πιέσεις για αυστηρότερη ρύθμιση του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Νέο κύμα αγωγών ενόψει;

Νομικοί και αναλυτές επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέο κύμα αγωγών, ενώ παράλληλα αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες σχεδιάζουν και διαχειρίζονται τις υπηρεσίες τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια των νεότερων χρηστών.

Η υπόθεση σηματοδοτεί ένα κρίσιμο σημείο καμπής στη συζήτηση γύρω από την ευθύνη των εταιρειών τεχνολογίας και τον ρόλο τους στην προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων.

