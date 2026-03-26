Η Meta προχωράει σε απολύσεις εκατοντάδων εργαζομένων για να επενδύσει περαιτέρω στην ΑΙ

Η Meta προχωρεί σε μια νέα φάση απολύσεων, απομακρύνοντας από τις θέσεις εργασίας τους εκατοντάδες υπαλλήλους σε πολλές ομάδες της, τη στιγμή που επιταχύνει τις επενδύσεις της στην Τεχνητή Νοημοσύνη - AI και σε υποδομές data center. Ταυτόχρονα, εντείνονται οι φήμες για πολύ μεγαλύτερες περικοπές στο μέλλον, που μπορεί να αφορούν έως και το 20% του προσωπικού της!



Νέο μεγάλο κύμα απολύσεων

Οι απολύσεις αφορούν κυρίως εργαζόμενους σε πολλές διαφορετικές ομάδες, όπως στις επιχειρησιακές ομάδες προσλήψεων, στις ομάδες των social media (Facebook, Instagram), στις πωλήσεις, αλλά και στην πολύπαθη Reality Labs. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περικοπές αυτές αφορούν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού προσωπικού της εταιρείας, που στο τέλος του 2025 ξεπερνούσε τους 78.000–79.000 εργαζόμενους. Οι επικεφαλής αναφέρουν τις απολύσεις ως μέρος της «συνεχούς αναδιάρθρωσης» για να ευθυγραμμιστεί το προσωπικό με τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες, κυρίως την επιτάχυνση στα του AI.

Meta slashes roughly 700 jobs; layoffs hit multiple teams across the company https://t.co/0ccIjHdzgo — FOX Business (@FoxBusiness) March 26, 2026

Η Reality Labs και «μεταρρύθμιση» του metaverse

Ιδιαίτερο μεγάλο μέρος των απολύσεων φαίνεται να πέφτει στην Reality Labs, το τμήμα της Meta που είχε αναλάβει να δημιουργήσει και να εξελίξει προϊόντα VR/AR, όπως τα Meta Quest και τα Ray Ban Smart Glasses. Η Reality Labs έχει ήδη υποστεί πολλαπλές περικοπές τον τελευταίο χρόνο, με περισσότερες από 1.000 απολύσεις τον Ιανουάριο και σχεδόν 10% μείωση του προσωπικού της.

Ο εν λόγω τομέας της Meta έχει καταγράψει ήδη απώλειες ύψους 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2021 και θεωρείται από τους πλέον «προβληματικούς» στον κολοσσό των social media. Ταυτόχρονα, η Meta έχει αποσυρθεί από πολλά projects στο χώρο του metaverse, κλείνοντας στούντιο που ασχολούνταν με VR games και εφαρμογές, διακόπτοντας νέο περιεχόμενο για την πλατφόρμα Supernatural (VR fitness) και μειώνοντας το εύρος των προτάσεων για επιχειρηματικές λύσεις βασισμένες στο VR.



AI και τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές

Οι νέες απολύσεις προβάλλονται ως μέρος της προσπάθειας της Meta να αντισταθμίσει τις αυξανόμενες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές (data centers). Η εταιρεία προβλέπει συνολική επένδυση ύψος 165 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών της στα του ΑΙ και την ενσωμάτωση κορυφαίων μηχανικών και ερευνητών στις ομάδες της.



Χαμηλότερη προτεραιότητα: προσλήψεις και social media

Οι περικοπές επεκτείνονται σε περιοχές που θεωρούνται πλέον λιγότερο κρίσιμες, όπως το τμήμα προσλήψεων και ορισμένες ομάδες στην πλατφόρμα Facebook. Η Meta επιστρέφει τμηματικά στο προφίλ της ως πολυεθνικής με κεντρικό άξονα τη διαφήμιση και την ανάλυση δεδομένων, μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό των εργαζομένων σε λειτουργίες που επικεντρώνονται στην πρόσληψη νέου προσωπικού.



Κρίση εμπιστοσύνης και δημόσια αντίδραση

Οι περικοπές έρχονται σε μια περίοδο που η Meta βρίσκεται ήδη κάτω από πίεση για ζητήματα προστασίας δεδομένων, εθνικής ασφάλειας και επιδράσεων της πλατφόρμας στην ψυχική υγεία, κυρίως των νέων. Την ίδια περίοδο, δικαστήρια στην ΗΠΑ έχουν βρει την εταιρεία (μαζί με τη Google) υπεύθυνη για σχεδιασμό πλατφορμών που προκαλούν εθισμό σε νέους χρήστες, αυξάνοντας τις πολιτικές και τις νομικές πιέσεις.

Ταυτόχρονα, οι περικοπές συνοδεύονται από αυξήσεις στις αμοιβές κορυφαίων στελεχών και την ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου που μπορεί να προσφέρει σημαντικές αποδοχές σε διευθύνοντες συμβούλους και υψηλόβαθμα στελέχη.