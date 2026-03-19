Προσοχή τι στέλνετε: Η Meta καταργεί την κρυπτογράφηση και «διαβάζει» τις συνομιλίες σας

Το Instagram θα σταματήσει την κρυπτογράφηση των προσωπικών μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών από τον Μάιο, μετά από χρόνια επικρίσεων που έχει δεχθεί η Meta από τις Αρχές και οργανώσεις για την ασφάλεια των παιδιών. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, η εταιρεία ανακοίνωσε αθόρυβα μέσω της σελίδας βοήθειας και μιας ενημερωμένης ανάρτησης ότι η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη στα άμεσα μηνύματα (DMs) από τις 8 Μαΐου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι η Meta θα μπορεί πλέον να βλέπει το περιεχόμενο των συνομιλιών όλων των χρηστών, κάτι που μέχρι τώρα ίσχυε μόνο για όσους δεν είχαν ενεργοποιήσει τη σχετική λειτουργία. Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη λόγω της χαμηλής απήχησης, καθώς πολύ λίγοι χρήστες επέλεγαν να ενεργοποιήσουν την κρυπτογράφηση στα μηνύματά τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιούν το WhatsApp.

Αντιδράσεις από FBI, Interpol και Europol

Παρόλο που ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ είχε προαναγγείλει την καθολική εφαρμογή της κρυπτογράφησης από το 2019, η υλοποίηση ξεκίνησε μόλις το 2023, αντιμετωπίζοντας έντονες αντιδράσεις από φορείς όπως το FBI, η Interpol και η Europol, που υποστήριζαν ότι η τεχνολογία αυτή δυσχεραίνει τον εντοπισμό εγκληματικών ενεργειών και την προστασία των ανηλίκων.

Από την πλευρά τους, ειδικοί σε θέματα ψηφιακών δικαιωμάτων εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή μπορεί να οφείλεται στην πρόθεση της Meta να διαχωρίσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης από τις εφαρμογές συνομιλίας ή ακόμα και σε οικονομικούς λόγους.

Η κατάργηση της κρυπτογράφησης επιτρέπει στην εταιρεία να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων για τον προσδιορισμό διαφημίσεων ή την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, παρά τις πιέσεις των υποστηρικτών της ιδιωτικότητας που θεωρούν ότι περισσότερες εταιρείες θα έπρεπε να υιοθετούν την πλήρη προστασία των δεδομένων.