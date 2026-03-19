Meta: Ζητούνται επειγόντως... influencers - Πληρώνει αδρά TikTok και YouTube για δημιουργία reels

Την Τετάρτη 18/03 ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην προσέλκυση κορυφαίων δημιουργών από το TikTok και το YouTube στο Facebook, προσφέροντας εγγυημένη αμοιβή και αυξημένη εμβέλεια.

Το πρόγραμμα Creator Fast Track προσφέρει στους αστέρες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με συγκεκριμένο αριθμό ακολούθων εγγυημένες μηνιαίες πληρωμές και αυξημένη εμβέλεια στο Facebook. Συγκεκριμένα, πληρώνει 1.000 δολάρια τον μήνα σε δημιουργούς με τουλάχιστον 100.000 ακολούθους στο Instagram, το TikTok ή το YouTube και 3.000 δολάρια τον μήνα σε όσους έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους σε οποιαδήποτε από αυτές τις πλατφόρμες.

«Έχουμε ακούσει από καταξιωμένους δημιουργούς σε άλλες πλατφόρμες... ότι μπορεί να είναι δύσκολο ή τρομακτικό να ξεκινήσει κανείς», δήλωσε στο CNBC ο Yair Livne, αντιπρόεδρος προϊόντων της Facebook Creators. «Έτσι, αυτό το πρόγραμμα έχει πραγματικά ως στόχο να καλύψει αυτή την ανάγκη».

Οι εγγυημένες πληρωμές θα διαρκέσουν μόνο τρεις μήνες, αλλά ο Livne δήλωσε ότι οι δημιουργοί θα αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα δημιουργίας εσόδων από περιεχόμενο του Facebook και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση της εμβέλειας «επ′ αόριστον».

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η Meta εντείνει την ευρύτερη προσπάθειά της να κερδίσει αυτό το τμήμα χρηστών.

Η εταιρεία δήλωσε ότι πλήρωσε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε δημιουργούς το 2025, αυξημένα κατά 35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περίπου το 60% αυτού του συνόλου πήγε σε περιεχόμενο Reels, ενώ το υπόλοιπο κατανεμήθηκε σε άλλες μορφές.

Δυσκολία στην προσέλκυση δημιουργών

Το Facebook, ενώ διαθέτει πάνω από 3 δισεκατομμύρια χρήστες, δυσκολεύεται εδώ και καιρό να προσελκύσει δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι έχουν στραφεί προς το TikTok και το YouTube. Το πρόγραμμα είναι το επόμενο βήμα σε μια διαδικασία προσέλκυσης ατόμων με συγκεκριμένο κοινό, ώστε να βοηθήσουν στην ενίσχυση του πρωτότυπου περιεχομένου στο Facebook.

Για να είναι επιλέξιμοι, οι δημιουργοί πρέπει να κοινοποιήσουν τουλάχιστον 15 Reels στο Facebook εντός μιας περιόδου 30 ημερών, τα οποία να έχουν δημοσιευτεί σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές ημέρες. Το περιεχόμενο δεν χρειάζεται να είναι αποκλειστικό για το Facebook, αλλά πρέπει να είναι πρωτότυπο για τον δημιουργό, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη.

Facebook - REUTERS/Hollie Adams/Illustration

Οι δημιουργοί μπορούν επίσης να κερδίζουν χρήματα στο Facebook μέσω συνδρομών, φιλοδωρημάτων, συμφωνιών με επωνυμίες και της δημιουργίας εσόδων από περιεχόμενο στο Facebook, ενός προγράμματος που πληρώνει δημιουργούς που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις με βάση την αλληλεπίδραση σε σύντομα και μεγάλα βίντεο, ιστορίες, φωτογραφίες και αναρτήσεις κειμένου.

Κάθε δημιουργός να βλέπει το Facebook σαν το σπίτι του

Το Meta προσθέτει επίσης νέες μετρήσεις στο Facebook Content Monetization για να δείχνει στους δημιουργούς ποιες προβολές πληρούν τις προϋποθέσεις για πληρωμή, το κατά προσέγγιση ποσοστό κερδών τους και γιατί ορισμένες προβολές δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

«Δεν νομίζω ότι πολλοί δημιουργοί σήμερα θεωρούν το Facebook ως το κύριο μέρος στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν. Αλλά αυτό από μόνο του δημιουργεί αυτή την τεράστια ευκαιρία arbitrage», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στην εκπομπή «The Colin and Samir Show» τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ είχε δηλώσει τότε ότι ήθελε να αναβιώσει αυτό που ονόμασε το αρχικό πνεύμα του Facebook ή «OG Facebook».

Έκτοτε, η εταιρεία λάνσαρε για πρώτη φορά μια καρτέλα Friends για πιο προσωπικό περιεχόμενο και αναθεώρησε τον τρόπο με τον οποίο πληρώνει τους δημιουργούς, μεταβαίνοντας από ένα μοντέλο κατανομής εσόδων σε ένα που βασίζεται στην αλληλεπίδραση.

Η Meta στοιχηματίζει ότι ένας συνδυασμός προκαταβολών και εκτεταμένης διανομής μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της δραστηριότητας στο Facebook, ιδίως καθώς οι δημιουργοί παραπονιούνται όλο και περισσότερο για ασυνεπή κέρδη σε όλες τις πλατφόρμες.

«Θέλουμε πραγματικά κάθε δημιουργός να βλέπει το Facebook σαν το σπίτι του και ως μια απαραίτητη πλατφόρμα για να λειτουργεί», είπε η Livne. «Πιστεύουμε ότι η δημιουργία εσόδων είναι ένα μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας».