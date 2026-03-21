Το όνομά του είναι Khabane Lame, αλλά είναι παγκοσμίως γνωστός ως Khaby Lame. Ο γεννημένος στο Ντακάρ της Σενεγάλης Khaby, είναι ο δημιουργός περιεχομένου με τους περισσότερους ακόλουθους στο Tik Tok.

Έγινε διάσημος για τα βίντεο στα οποία φαίνεται να αντιδρά σε παράλογα βιντεάκια με «έξυπνα κόλπα» έχοντας ένα κενό, ελαφρώς ενοχλημένο πρόσωπο, θέλοντας να δείξει ότι το να μιλάει κανείς κατά τη διάρκεια ενός βίντεο δεν είναι απαραίτητο.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο γεννηθείς στις 9 Μαρτίου 2000 Khaby, έχει πάνω από 160 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο ρεκόρ που επιτεύχθηκε χωρίς να αρθρώσει λέξη. Τον Ιανουάριο πούλησε τα δικαιώματα της επωνυμίας του για σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση στην ιστορία του, την οποία τα μέσα ενημέρωσης σπάνια αναφέρουν: ο Khaby Lame είναι ένας ασκών το θρησκευτικό του καθήκον και «χαφίζ», δηλαδή ένας μουσουλμάνος πιστός που έχει αποστηθίσει ολόκληρο το Κοράνι. Αυτό έγινε αφότου στάλθηκε σε ένα κορανικό σχολείο κοντά στο Ντακάρ σε ηλικία 14 ετών.

Η ένταση μεταξύ του ιερού σώματος του χαφίζ και της εμπορευματοποίησης της ψηφιακής ζωής του influencer καθιστά το ταξίδι του μια σπάνια περίπτωση που αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.

Από τα προάστια του Τορίνο στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής

Η ιστορία του Khaby Lame μοιάζει με σύγχρονο παραμύθι. Όχι επειδή είναι δύσκολο να την πιστέψει κανείς, αλλά επειδή αντικατοπτρίζει τις βασικές αφηγήσεις της ψηφιακής νεωτερικότητας. Ξεκινά με μεγάλες δυσκολίες, περνάει από μια περίοδο δημιουργικής απομόνωσης και καταλήγει σε παγκόσμια αναγνώριση.

Το 2020, στην αρχή της πανδημίας της COVID-19, ο Khaby Lame εργαζόταν ως εργάτης σε εργοστάσιο, ωστόσο έχασε τη δουλειά του, κάτι που τον οδήγησε στην κοινωνική απομόνωση. Κλείστηκε στο σπίτι του, δηλαδή σε κοινωνική στέγαση στα προάστια του Τορίνο, όπου είχαν μετακομίσει οι γονείς του όταν ήταν μωρό.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, πήρε μια απλή αλλά καθοριστική απόφαση: άρχισε να γυρίζει σύντομα βίντεο στο TikTok. Μόλις 17 μήνες αργότερα, έφτασε τους 100 εκατομμύρια ακόλουθους στη δημοφιλή πλατφόρμα. Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος δημιουργός περιεχομένου που έφτασε σε αυτό το ορόσημο.

Γιατί ξεχωρίζει ο Khaby Lame

Αυτό που διαφοροποιεί τον Khaby Lame από σχεδόν όλους τους δημιουργούς που προϋπήρχαν, είναι το «σημειωτικό σύστημα» (σημείων και συμβόλων) που επινόησε – ή μάλλον επανέφερε. Μια παλιά κωμική παράδοση.

Πολλοί τον συγκρίνουν με τον Βρετανό κωμικό ηθοποιό Τσάρλι Τσάπλιν. Άλλοι βλέπουν σε αυτόν μιμήσεις του Αμερικανού κωμικού Μπάστερ Κίτον. Κοινό χαρακτηριστικό τους, ήταν και οι δύο δεξιοτέχνες της βωβής σλάπστικ κωμωδίας του Χόλυγουντ.

Αυτό που κάνει ουσιαστικά ο Khaby Lame αναβιώνει τους κώδικες του βωβού κωμικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1930: παντομίμα, ουσιαστικές ματιές, έλλειψη διαλόγου και μπουρλέσκ σκετς που μεταφέρουν μηνύματα.

Οι ταινίες του Τσάπλιν φέρουν συναισθηματικό βάρος, καθοδηγούμενο από κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Ο χαρακτήρας του, ο αλήτης, είναι ένας φτωχός περιπλανώμενος που αντιστέκεται σε έναν άδικο βιομηχανικό κόσμο.

Το ύφος του Khaby Lame είναι πιο κοντά σε αυτό του Κίτον. Δεν μιλάει καθόλου, παρά μόνο δείχνει πόσο περιττές και περίπλοκες είναι αυτές οι γρήγορες λύσεις του διαδικτύου. Η απόλυτη απάθειά του απέναντι στο παράλογο είναι αυτό που τελειοποίησε ο Κίτον με το περίφημο «μεγάλο πέτρινο πρόσωπό» του.

Αλλά ενώ η κωμική δομή είναι παρόμοια, η σχέση τους με τα σώματά τους δεν είναι. Σε όλη του τη ζωή, ο Κίτον παρέμεινε εντελώς αδιάφορος για τη θρησκεία ή τη μεταφυσική σε οποιαδήποτε μορφή. Ο Κάμπι Λάμε είναι το αντίθετο. Είναι χαφίζ. Ο διαχωρισμός της ψηφιακής του ταυτότητας από το φυσικό του πρόσωπο είναι αξιοσημείωτος.

Το άφωνο χιούμορ του, τού επέτρεψε να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο κοινό επειδή δεν υπάρχουν γλωσσικά εμπόδια, όπως ακριβώς αστέρες του βωβού κινηματογράφου όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν έγιναν παγκόσμια είδωλα πριν από έναν αιώνα.

Ο αλγόριθμος του TikTok ευνοεί περιεχόμενο το οποίο ο καθένας μπορεί να καταλάβει αμέσως. Ο Τσάπλιν χρειαζόταν έναν κινηματογράφο, ο Khaby Lame χρειάζεται μόνο ένα τηλέφωνο και έναν αλγόριθμο. Οι μηχανισμοί είναι παρόμοιοι. Ο τρόπος που εξαπλώνεται έχει αλλάξει εντελώς.

Khaby Lame και περιουσιακό στοιχείο

Τον Ιανουάριο του 2026, η προσεκτικά σχεδιασμένη εκφραστική περσόνα του Khaby Lame απέκτησε νέο καθεστώς. Έγινε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Πούλησε την εταιρεία του, Step Distinctive Limited, για 975 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην Rich Sparkle, μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης της εικόνας, της φωνής και των μοντέλων συμπεριφοράς του για τη δημιουργία ενός ψηφιακού διδύμου που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό το ψηφιακό δίδυμο θα παράγει πολύγλωσσο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου υλικού για διαφήμιση και προωθητικές ενέργειες. Οι εταιρείες θα μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις σε διάφορες χώρες χωρίς την φυσική παρουσία της Khaby. Σύμφωνα με τον Rich Sparkle , αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε ετήσιες πωλήσεις, ιδίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου ζωντανής μετάδοσης (μια μορφή που ήδη κυριαρχεί στην Ασία), που μεταδίδεται ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η συναλλαγή σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής. Η ψηφιακή ταυτότητα δεν αντιπροσωπεύει πλέον απλώς ένα άτομο. Γίνεται ένα περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να διαχωριστεί από το άτομο που τη δημιούργησε. Τώρα, ένας δημιουργός δεν είναι πλέον πρεσβευτής μάρκας, αλλά μια μάρκα από μόνη της . Θεωρητικά, η ψηφιακή ύπαρξη του Khaby Lame είναι πλέον νομικά ξεχωριστή από τον ίδιο τον Khaby Lame.

Το ψηφιακό δίδυμο είναι, με αυτή την έννοια, το σώμα του Μπάστερ Κίτον που ο καπιταλισμός των ψηφιακών πλατφορμών πάντα ονειρευόταν – απαθές, αναπαραγώγιμο, διαθέσιμο σε όλες τις ζώνες ώρας.

Η χαρακτηριστική χειρονομία

Η χαρακτηριστική χειρονομία του Khaby Lame είναι να ανοίγει και τις δύο παλάμες και να τις γυρίζει προς τα πάνω. Αυτό φαίνεται απλό και εύκολο στην κατανόηση, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένα ελαφρύ και χιουμοριστικό σημάδι δυσπιστίας. Αλλά η χειρονομία κρύβει βαθύτερα νοήματα.

Στην ισλαμική παράδοση, όπως και σε πολλούς αφρικανικούς πολιτισμούς, η ίδια αυτή χειρονομία συνδέεται με την ντούα , την πράξη της ανύψωσης του χεριού σε ικεσία προς τον Θεό. Αυτό που εκατομμύρια θεατές διαβάζουν ως κωμική υπογραφή είναι επίσης μια πνευματική πρακτική.

Τα ίδια ανοιχτά χέρια, το ίδιο εκφραστικό βλέμμα, η ίδια φωνή που κάποτε απήγγειλε τις σούρες του Κορανίου σε ένα σχολείο στο Ντακάρ είναι τώρα τα χαρακτηριστικά μιας εμπορικής συναλλαγής αξίας σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ένα ηθικό ερώτημα

Mural του Khaby Lame στη Γάζα το 2021 © Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Για πολλούς νέους Αφρικανούς, ειδικά στη Σενεγάλη, ο Khaby Lame ενσαρκώνει την πιθανότητα οι ψηφιακοί χώροι να είναι εδάφη όπου οι Αφρικανοί μπορούν να πετύχουν, όπου οι ιεραρχίες που κληρονομήθηκαν από την αποικιακή ιστορία μπορούν, τουλάχιστον συμβολικά, να ανατραπούν.

Αλλά η συμφωνία εγείρει ένα δύσκολο ερώτημα: τι σημαίνει να πουλάς τον ψηφιακό σου εαυτό σε έναν κόσμο όπου τα σώματα των μαύρων και των Αφρικανών έχουν χρησιμοποιηθεί και επωφεληθεί από αυτά για αιώνες χωρίς συγκατάθεση και δίκαιη αποζημίωση;

Είναι αυτό μια νίκη ή μια νέα μορφή εκμετάλλευσης; Μπορούν τα οικονομικά οφέλη να εξισορροπήσουν τη μεταφορά της ταυτότητάς του;

Αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές, είναι πως ο Khaby Lame δεν είναι απλώς μια ιστορία επιτυχίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μια αποκάλυψη του μέλλοντος και, ίσως άθελά του, ένας πρωτοπόρος.