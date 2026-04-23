Facebook: Γιατί η αρχική σελίδα σας γέμισε με αναρτήσεις άγνωστων - Πώς διορθώνεται

Αρκετοί χρήστες του Facebook αναφέρουν το τελευταίο διάστημα ότι στην αρχική τους σελίδα και στο feed τους δεν βλέπουν αναρτήσεις φίλων τους, αλλά posts και videos που κάνουν άτομα που δεν γνωρίζουν και δεν ακολουθούν.

Το Facebook δεν «χάλασε», απλά άλλαξε δραστικά, γυρίζοντας τον αλγόριθμό του σε κάτι που θυμίζει περισσότερο TikTok και δείχνοντας προτίμηση στην αλληλεπίδραση παρά στην επικοινωνία με φίλους.



Η μεταμόρφωση του αλγορίθμου

Μέχρι προσφάτως, οι χρήστες έβλεπαν ενημερώσεις από φίλους και groups, ενώ πλέον ο αλγόριθμος ψάχνει likes, shares και θεάσεις, προβάλλοντας viral Reels από σελίδες που δεν ακολουθούν. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερα προσωπικά posts, περισσότερο περιεχόμενο που κάνει «θόρυβο» και κρατάει τους χρήστες με σχόλια και likes. Η ίδια η Meta έχει επιβεβαιώσει πως όσο περισσότερο κάθεται ο χρήστης στην εφαρμογή, τόσα περισσότερα χρήματα της αποφέρει.



Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η στρατηγική αυτή αντιγράφει το TikTok, όπου ο αλγόριθμος προβλέπει περισσότερο με τι θα κολλήσει ο χρήστης και πως θα μείνει περισσότερο στο περιβάλλον. Έτσι, προωθεί περισσότερο τα Reels που μπορεί να γίνουν viral, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει συνεχώς διαφημιστικά μηνύματα ενδιάμεσα σε αυτά.

Στη νέα αυτή στρατηγική, χρήστες αναφέρουν πως έχουν αρχίσει να βλέπουν ακόμη και αναρτήσεις αρκετών μηνών, που απλά ο αλγόριθμος θεωρεί πως θα τους ιντριγκάρουν να αλληλεπιδράσουν μαζί τους



Απλές συμβουλές για να επαναφέρετε στη ροή τους φίλους σας

Για να επαναφέρετε το feed σας σε μια πιο «φυσιολογική» μορφή, μπορείτε να ακολουθήσετε μερικές απλές συμβουλές.

1. Χρησιμοποιήστε Μενού Feeds

Στο Facebook app στο κινητό ή στο desktop, πηγαίνετε κάτω αριστερά στην επιλογή Feeds και επιλέξτε το «Φίλοι» για χρονολογική ροή μόνο από τις επαφές σας.



2. Δημιουργήστε λίστα αγαπημένων

Ορίστε έως και 30 φίλους και σελίδες ως Favorites (Ρυθμίσεις > Favorites). Οι αναρτήσεις τους θα ανεβαίνουν πρώτα και θα μπορείτε να προσαρμόσετε τη ροή μόνο με αυτές.



3. Εκπαιδεύστε τον αλγόριθμο

Σε οποιαδήποτε άσχετη ανάρτηση ή Reel που θα σας εμφανιστεί, πηγαίνετε στις τρεις τελείες > Απόκρυψε > Δείξε λιγότερα από αυτόν/αυτή. Επαναλάβετε για όποιο παρόμοιο περιεχόμενο, έτσι ώστε να δώσετε στον αλγόριθμο την εντολή να μην σας το σερβίρει ξανά.



4. Ξεκαθαρίστε τα groups που ακολουθείτε

Μπείτε στα groups που είσαστε και κάντε τη ρύθμιση Notifications > Groups > Off.