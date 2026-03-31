Γιατί ο Ζούκερμπεργκ φοράει καθημερινά τα «ίδια» ρούχα; Οι διάσημοι που κάνουν το ίδιο

Κατέχει το 13,6% των μετοχών της Meta Platforms - πρώην Facebook. Καταλαμβάνει την έκτη θέση στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου -για το έτος που διανύουμε- με την περιουσία του να ανέρχεται περίπου στα 230 δισεκατομμύρια δολάρια! Κι όμως ο Μάρκ Ζούκερμπεγκ φορά καθημερινά τα «ίδια» ρούχα! Ένα γκρι t-shirt, ένα τζιν παντελόνι κι ένα σκουρόχρωμο φούτερ για τις πιο κρύες ημέρες. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτήν τη στιλιστική επιλογή; Μια πολύ κακή σχέση με τη μόδα, τσιγγουνιά ή μήπως κάτι βαθύτερο, που του εξασφαλίζει κατά κάποιον τρόπο την αξιοθαύμαστη επιτυχία του και την ακλόνητη θέση του στην κορυφή;

«Θέλω να παίρνω όσο το δυνατόν λιγότερες αποφάσεις για τα απλά και καθημερινά»

Ο Μαρκ Έλιοτ Ζούκερμπεργκ γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1984 στο Ουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης. Αμερικανός εβραϊκής καταγωγής, προγραμματιστής, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, έχει δώσει τη δική του απάντηση στους δημοσιογράφους κι έχει προσεγγίσει το θέμα με σοβαρότητα, καθώς για τον ίδιο, εκεί κρύβεται ένα ποσοστό αυτής της επιτυχίας. Έστω και ελάχιστο, αφού μικρές λήψεις αποφάσεων, σε ερωτήσεις του τύπου «Τι να φορέσω; Τι να φάω για πρωινό; Τι παπούτσια να επιλέξω;» είναι κουραστικές, καταναλώνουν ενέργεια και δεν επιθυμεί να χάνει χρόνο σε αυτά τα θέματα…

«Βρίσκομαι σε αυτή την πραγματικά τυχερή θέση, όπου μπορώ να ξυπνάω κάθε μέρα και να βοηθάω στην εξυπηρέτηση περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων. Και νιώθω ότι δεν κάνω τη δουλειά μου αν ξοδεύω λίγη από την ενέργειά μου σε πράγματα που είναι ανόητα ή επιπόλαια στη ζωή μου. Θέλω πραγματικά να “καθαρίσω” τη ζωή μου ώστε να πρέπει να παίρνω όσο το δυνατόν λιγότερες αποφάσεις για οτιδήποτε εκτός από το πώς να υπηρετήσω καλύτερα αυτήν την κοινότητα» έχει δηλώσει διευκρινίζοντας βεβαίως ότι στην ντουλάπα του, στοιβάζονται πολλαπλά ίδια ρούχα!

Ο Mr. Facebook, που έγινε γνωστός όταν μαζί με τους Εντουάρντο Σάβεριν, Ντάστιν Μόσκοβιτς και Κρις Χιούζ, δημιούργησαν στις 4 Φεβρουαρίου του 2004 μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες του πλανήτη και με αρχικό δικαίωμα συμμετοχής μόνον στους φοιτητές του ιδρύματος, στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτε άλλο απ’ το να ακολουθεί την κουλτούρα της Silicon Valley και τη στρατηγική απλοποίησης της ζωής των στελεχών της.

Μια στρατηγική που έχει ως παρονομαστή τον μινιμαλισμό και τη μείωση του “decision fatigue”. Δηλαδή τη μείωση της κόπωσης που προέρχεται από τις αποφάσεις των μικρών καθημερινών επιλογών, ώστε να απομένει περισσότερη ενέργεια και καθαρό μυαλό για τις σημαντικές στιγμές της ημέρας. Σύμφωνα μάλιστα με την ψυχολογία, όσο περισσότερες αποφάσεις καλείσαι να πάρεις μέσα σ’ ένα 24ωρο, τόσο πιο πού κουράζεται ο εγκέφαλος και τόσο χειρότερες ή πιο πρόχειρες γίνονται οι επόμενες επιλογές σου.

Η επιμονή και τα ενδιαφέροντα που κληρονόμησε από την οικογένειά του

Ο διάσημος δισεκατομμυριούχος και πατέρας τριών παιδιών, δεν παραμένει πιστός μόνον στις στιλιστικές του επιλογές. Φαίνεται να διατηρεί ένα σταθερό προφίλ σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Είναι σύζυγος της παιδιάτρου Πρισίλα Τσαν από το 2012, με την οποία γνωρίστηκαν φοιτητές, όταν ακόμα σπούδαζαν στο Χάρβαρντ. Ζει κυρίως στην Καλιφόρνια για να βρίσκεται κοντά στην έδρα της εταιρείας του, ενώ εξακολουθεί να αισθάνεται την ίδια επίμονη περιέργεια στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, όπως εκείνη που του είχε εμφυσήσει ο πατέρας του, όταν ήταν ακόμα παιδί. Ο Έντουαρντ Ζούκερμπεργκ, οδοντίατρος στο επάγγελμα, έχει δηλώσει σε συνέντευξή του πως συνήθιζε να αγοράζει πρώιμα μοντέλα οικιακών υπολογιστών παρά το κόστος τους και παρά το γεγονός ότι δεν τους χρειαζόταν πραγματικά για έναν και μοναδικό λόγο… «Το σπίτι παρείχε ένα φιλικό περιβάλλον για να εξερευνήσει και να μάθει ο Μαρκ. Όταν διηύθυνα το οδοντιατρείο μου από το σπίτι, (ο Μαρκ) είχε αναπτύξει το ZuckNet, ένα οικιακό δίκτυο, για να τον γλιτώνει από το να χρειάζεται να ανεβοκατεβαίνει σκάλες για να επικοινωνεί με την οικογένειά του.»

Όσο για το άσβεστο ενδιαφέρον του σε θέματα ιατρικής το έχει κληρονομήσει κι από τη μητέρα του, Κάρεν, η οποία είναι ψυχίατρος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το κεφάλαιο «φιλανθρωπία» φροντίζει να το εμπλουτίζει καθημερινά με ανάλογα προγράμματα. Το «Chan Zuckerberg Initiative» που έχει ιδρύσει μαζί με τη σύζυγό του -μια φιλανθρωπική και επενδυτική οργάνωση- στοχεύει σε project που σκοπό έχουν τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στη μάθηση, καθώς και στην επιστημονική έρευνα για τη θεραπεία ασθενειών.

Ποιες είναι οι ηγετικές φυσιογνωμίες που φορούν τα «ίδια» ρούχα καθημερινά

Ο Ζούκερμπεργκ μπορεί να μην ανακάλυψε την πυρίτιδα, ακολουθώντας το «ίδιο» ντύσιμο καθημερινά, όμως διαθέτει την ευφυία να διαβάζει πίσω από τις γραμμές. Η «μονότονη» στιλιστική επιλογή, εκτός από ξεκούραση προσφέρει και μια σταθερή δημόσια εικόνα. Ένα «προσωπικό branding» θα έλεγε κανείς. Μια «στολή εργασίας» που τον κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο. Κι αυτό, όπως έχει δηλώσει κι ο ίδιος, το ακολουθούν κι άλλοι σπουδαίοι ηγέτες, ο καθένας στον τομέα του. Άνθρωποι που έχουν ξεχωρίσει στην επιστήμη, στην πολιτική, στην τέχνη…

Ο Νομπελίστας Γερμανός φυσικός, Άλμπερτ Άινσταϊν , φορούσε συχνά παρόμοια γκρι κοστούμια αφού προτιμούσε να εστιάζει στην επιστήμη και στις σκέψεις του.

Ο Μπάρακ Ομπάμα , πολιτικός και πρώην πλανητάρχης με μια ντουλάπια γεμάτη μπλε και γκρι κοστούμια. Μάλιστα το έχει δηλώσει κι ο ίδιος σε συνεντεύξεις του. Προτιμά να μειώνει τις «ασήμαντες» αποφάσεις!

Κλασικό παράδειγμα, ο Στιβ Τζομπς . Μαύρα ζιβάγκο που του σχεδίαζε ο Issey Miyake, τζιν και αθλητικά παπούτσια. Το σήμα κατατεθέν του οραματιστή κι επιχειρηματία που ίδρυσε την Apple κι «έφυγε» νωρίς.

Αλλά και ο Κάρλ Λάγκερφελντ. Αν κι εξαιρετικός σχεδιαστής μόδας, εκείνος επέλεγε πάντα ένα μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο, γυαλιά ηλίου και γάντια.

Ένα παράδειγμα που ακολουθεί κι η απόλυτη κυρίας της μόδας Άννα Γουίντουρ. Μια από τις πιο ισχυρές μορφές στη σχετική βιομηχανία που προτιμά τη σταθερή, αναγνωρίσιμη εμφάνιση. Αυστηρό καρέ μαλλί, γυαλιά ηλίου, παρόμοια φορέματα.

Εκτός όμως από τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ με τη «στολή εργασίας», υπάρχει κι αυτός που «ξεπηδά» μία στο τόσο, σε εκδηλώσεις με πιο χαλαρό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Υπάρχουν και στιγμές που ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Meta υιοθετεί μια νέα και πιο τολμηρή εμφάνιση, μακριά από το τζιν, το t-shirt και το φούτερ. Μάλιστα, πολλές φορές έχει φορέσει μοντέρνα μπλουζάκια στα οποία αναγράφονται φράσεις από την ελληνική και τη λατινική γλώσσα. Όπως και το ίδιο το «Meta» άλλωστε, αφού έχει δηλώσει πως εμπνεύστηκε το brand name της πλατφόρμας, από το ελληνικό «μετά», που σημαίνει «πέρα από». Δηλαδή πέρα από τα social media και με προορισμό το «Metaverse». Ένα νέο ψηφιακό σύμπαν όπου οι χρήστες μπορούν να αλληλοεπιδρούν μέσω avatars!