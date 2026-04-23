Η Meta κατηγορείται ότι παραπλάνησε χρήστες σε Facebook και Instagram

Η Meta κατηγορείται για εξαπάτηση χρηστών σχετικά με την καταπολέμηση απατών από διαφημίσεις σε Facebook και Instagram, σύμφωνα με αγωγή από την Ομοσπονδία Καταναλωτών στις ΗΠΑ που κατατέθηκε σε Δικαστήριο της Ουάσινγκτον. Η CFA ισχυρίζεται ότι η εταιρεία παραπλανεί το κοινό, βάζοντας τα κέρδη πάνω από την ασφάλειά του, με διαφημίσεις-απάτες όπως αυτές που χαρίζουν ακριβά τηλέφωνα και δίνουν ψεύτικα επιδόματα, χρησιμοποιώντας videos φτιαγμένα με τεχνητή νοημοσύνη.

Λεπτομέρειες της αγωγής

Η αγωγή αναφέρει πως οι πρακτικές της Meta παραβιάζουν τους νόμους προστασίας του καταναλωτή, αποκαλύπτοντας ότι αντί να απαγορεύει τους ύποπτους διαφημιζόμενους (όπως κάνει η Google), χρεώνει απλά υψηλότερες τιμές, δημιουργώντας έναν "τοξικό κύκλο" όπου αυτή η κατηγορία διαφημιστών αποφέρουν περισσότερα χρήματα από τις καμπάνιες που «τρέχουν». Σ

τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο από τις βιβλιοθήκες διαφημίσεων περιλαμβάνονται προωθήσεις που έχουν φτιαχτεί με AI για μη υπαρκτά προϊόντα. Το Reuters αναφέρει, δε, σε σχετικό ρεπορτάζ του ότι η Meta είχε έσοδα άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ψεύτικες διαφημίσεις το 2024.

Παράδειγμα ψεύτικης διαφήμισης στο Facebook



H αντίδραση της Meta και οι μηνύσεις

Η Meta υπερασπίζεται τις κινήσεις της και τα μέτρα που έχει λάβει αναφέροντας πως μόνο πέρσι αφαίρεσε καμπάνιες αξίας 159 εκατ. δολαρίων που έμοιαζαν επικίνδυνες και απενεργοποίησε 10 εκατομμύρια λογαριασμούς.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει παράλληλα πολλαπλές μηνύσεις αυτήν την περίοδο, για διάφορα θέματα, όπως η παιδική ασφάλεια, ο εθισμός και οι διαφημίσεις που βλάπτουν τους επαγγελματίες. Η αγωγή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μαζική κινητοποίηση κατά του κολοσσού των social media, με τις οργανώσεις των καταναλωτών στις ΗΠΑ να καλούν το κοινό για ιδιαίτερη προσοχή και αναφορές στις διαφημίσεις που τους φαίνονται ύποπτες.