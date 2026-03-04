Συνεχίζονται τα προβλήματα λειτουργίας του Facebook

Σοβαρά είναι τα προβλήματα που παρουσιάζει το Facebook για τους Έλληνες χρήστες (και όχι μόνο) τις τελευταίες ώρες. Από το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (όταν και γράφονται αυτές οι γραμμές), οι χρήστες αναφέρουν πολλά προβλήματα σύνδεσης στους λογαριασμούς και τα προφίλ τους.



Οι οθόνες που βλέπουν όσοι προσπαθούν να συνδεθούν στο Facebook

To χρονικό

Σύμφωνα με το εργαλείο Downdetector που συγκεντρώνει αναφορές από τους χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο, το Facebook αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα φόρτωσης των σελίδων του στην Ελλάδα από τις βραδινές ώρες της 3ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αναφορών για προβλήματα στο Facebook ανέβηκε απότομα τις τελευταίες ώρες σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Το Downdetector δείχνει τα προβλήματα συνδέσεων στο Facebook.

Οι χρήστες ανέφεραν ότι βλέπουν κενή οθόνη, κυκλικό loading ή μηνύματα λάθους ότι ο λογαριασμός είναι προσωρινά μη διαθέσιμος ή ότι δεν φορτώνει η σελίδα, ενώ πολλοί έκαναν αποσύνδεση αυτόματα, χωρίς να μπορούν επανέλθουν στην πλατφόρμα.



Τι (δεν) λέει η Meta

Η εταιρεία Meta, η οποία διαχειρίζεται το Facebook, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής επίσημη εξήγηση για την αιτία της βλάβης. Τους τελευταίους μήνες τα προβλήματα και τα μπλακάουτ στο Facebook και τις άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Meta είναι συχνές και οφείλονταν -όπως αναφερόταν- σε εσωτερικά τεχνικά προβλήματα.

Οι παρατηρητές τονίζουν ότι αυτό το είδος προβλήματος (που ξεκινάει απότομα και πλήττει πολλές περιοχές ταυτόχρονα) συνήθως δείχνει ευρύτερη διακοπή στην υποδομή της πλατφόρμας.

Τα προβλήματα που δεν λύνονται

Το περιστατικό τονίζει πάλι το πόσο ευάλωτες είναι -παρά την τεχνολογική τους εξέλιξη- οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και πόσο στοιχίζουν σε χρήστες που βασίζονται στο Facebook για επαγγελματικές, επικοινωνιακές και οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και για την προσωπική τους ζωή.