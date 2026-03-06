Στα δικαστήρια ξανά η Meta: Videos από προσωπικές στιγμές χρηστών έφτασαν σε συνεργάτες της

Η Meta βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου σκανδάλου με θέμα τα προσωπικά δεδομένα. Δημοσιεύματα από ΜΜΕ στην Σουηδία αποκαλύπτουν ότι συνεργάτες της Meta στην Κένυα (στην εταιρεία Sama που στέλνει δεδομένα στην Ray-Ban και τη Meta) βλέπουν βίντεο από χρήστες που χρησιμοποιούν τα Ray Ban Meta smart glasses στην τουαλέτα, στο κρεβάτι ή σε προσωπικούς χώρους, χωρίς να γνωρίζουν ότι οι εικόνες τους αναλύονται από ανθρώπους σε κάποια άλλη άκρη του πλανήτη.



Η Meta βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με μια μαζική αγωγή στις ΗΠΑ, καθώς κατηγορείται ότι έλεγε ψέματα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, μιας και τα γυαλιά της (και της Ray-Ban) διαφημίζονται ως «σχεδιασμένα για την ιδιωτικότητα», αλλά αποδεικνύεται πως έστελναν υλικό από προσωπικές στιγμές χρηστών σε τρίτους.

Τι λένε οι εργαζόμενοι στην Κένυα

Σύμφωνα με έρευνα σουηδικών εφημερίδων, η Meta στέλνει βίντεο και εικόνες από τα smart glasses σε εργαζόμενους στην εταιρεία δεδομένων Sama στo Ναϊρόμπι, οι οποίοι αναλύουν το υλικό για να τροφοδοτήσουν τους μηχανισμούς και τα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί η εταιρεία στις διάφορες πλατφόρμες της.

Εργαζόμενοι ανέφεραν (ανώνυμα) ότι έχουν δει βίντεο από χρήστες στην τουαλέτα, στο σιδέρωμα ρούχων, σε σεξουαλική δραστηριότητα ή ακόμη και σε φάση χρήσης των πιστωτικών τους καρτών. Ένας από αυτούς περιγράφει ένα βίντεο όπου ένας άντρας αφήνει τα γυαλιά του στο κομοδίνο και βγαίνει από το δωμάτιο, ενώ η σύζυγός του μπαίνει και αφαιρεί τα ρούχα της, χωρίς να γνωρίζει ότι το περιστατικό θα φτάσει και θα αναλυθεί από αγνώστους σε κάποια άλλη χώρα.



Πού βρίσκεται η υπόσχεση για την ιδιωτικότητα

Η αγωγή που κατατέθηκε στο δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο κάνει λόγο για «προφανή παραπλάνηση των καταναλωτών», υποστηρίζοντας ότι η Meta δεν ανέφερε ρητά στις διαφημίσεις ότι οι εικόνες που καταγράφονται από τις κάμερες των smart γυαλιών μπορεί να φτάνουν σε κάποιον τρίτο. Η δικηγορική ομάδα που κατέθεσε την αγωγή τονίζει ότι: «Δεν υπάρχει λογικός καταναλωτής που θα καταλάβαινε τη φράση “σχεδιασμένα για ιδιωτικότητα, με έλεγχο από σένα ” ως άδεια να δει ένας ανώνυμος στην Κένυα ένα βίντεο από το κρεβάτι του».

Η πρώτη αντίδραση της Meta αναφέρει πως η πρόσβαση στο υλικό γίνεται μόνο αν ο χρήστης ενεργοποιήσει τον μηχανισμό και συναινέσει σε αυτό, αλλά προφανώς δεν αναφέρεται κάπου ρητά ότι στην διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων αυτών εμπλέκεται και ο ανθρώπινος παράγοντας.

Προσωπικά δεδομένα και GDPR: Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Η έρευνα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (GDPR) βρίσκεται ήδη σε φάση επαφής με την Meta, μετά τις αναφορές ότι προσωπικά βίντεο από Ευρωπαίους χρήστες στέλνονται σε τρίτη χώρα χωρίς διαφάνεια.

Ένας νομικός ειδικός στα δεδομένα υπογραμμίζει ότι, όταν τα μέσα μπαίνουν στην αλυσίδα επεξεργασίας της τεχνητής νοημοσύνης, οι χρήστες χάνουν τον πλήρη έλεγχο, ακόμη κι αν η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι τα αρχεία μένουν στη συσκευή.

Αποτέλεσμα στην αγορά και την εικόνα της Meta

Τα Ray Ban Meta smart glasses έχουν πουλήσει εκατοντάδες χιλιάδες συσκευές σε ΗΠΑ και Ευρώπη, με την εταιρεία να τα προωθεί ως «προσωπικό αλλά ασφαλές» gadget για εγγραφές στην καθημερινότητα.

Μετά την αποκάλυψη, πολλοί χρήστες άρχισαν να αναφέρουν τη συσκευή ως «τα γυαλιά της υποκλοπής» ή και «τα γυαλιά του ματάκια», δημιουργώντας πλήγμα στις δύο εμπλεκόμενες εταιρείες.

