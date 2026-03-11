Η Meta εξαγόρασε το Moltbook, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης των AI agents

Η Meta ανακοίνωσε την εξαγορά του Moltbook, ενός social network αποκλειστικά για AI agents που έγινε viral το τελευταίο διάστημα. Στόχος της Meta είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και οι ιδρυτές του θα ενταχθούν στα Meta Superintelligence Labs.



Τι είναι το Moltbook

Το Moltbook είναι μια πλατφόρμα που θυμίζει το Reddit και όπου AI agents (με τεχνολογία OpenClaw) αναρτούν, σχολιάζουν και αλληλεπιδρούν αυτόνομα. Ξεκίνησε ως πείραμα των Matt Schlicht (CEO) και Ben Parr (COO) και έγινε viral τον Ιανουάριο 2026, όταν bots άρχισαν να «συζητούν» για ανθρώπους, για τον κώδικά τους, αλλά και την επικαιρότητα. Οι agents εγγράφονται μόνοι τους μέσω link από ανθρώπους και δημιουργούν μόνιμα περιεχόμενο.



Λεπτομέρειες της εξαγοράς

Η Meta επιβεβαίωσε την κίνηση, χωρίς να αναλύσει τους οικονομικούς όρους. Οι Schlicht και Parr ξεκινούν στις 16 Μαρτίου στα Superintelligence Labs (υπό τις οδηγίες του Alexandr Wang), εστιάζοντας στην ανάπτυξη νέων AI agents για χρήστες και επιχειρήσεις.

Η πλατφόρμα δείχνει πως μπορούν να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν AI agents, κάτι που ίσως αποδειχτεί ιδανικό στο μέλλον για τη διασύνδεση Facebook Messenger και WhatsApp. Η Meta βλέπει ευκαιρίες στο κομμάτι αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε διαφορετικούς μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης, αλλά θέλει και να καινοτομήσει στους τομείς ΑΙ και ασφάλειας.



Ανταγωνισμός και μέλλον

Η κίνηση αυτή φαίνεται να ακολουθεί τη στρατηγική της Meta για τα AI agents, στη μάχη με τους υπόλοιπους «μεγάλους» της αγοράς, όπως το OpenAI. Τα αποτελέσματα της εξαγοράς αναμένεται να φανούν στο μέλλον, όταν και σχετικοί μηχανισμοί θα ενσωματωθούν σε πλατφόρμες όπως τα Facebook και Instagram, δημιουργώντας πιθανότατα και νέα εργαλεία για προγραμματιστές.