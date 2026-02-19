H Meta ετοιμάζει για φέτος ένα δικό της smartwatch

Η Meta ξαναφέρνει στο προσκήνιο την ιδέα ενός δικού της smartwatch και σύμφωνα με δημοσιεύματα ιστοσελίδων του εξωτερικού, σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το πρώτο της τέτοιο προϊόν με λειτουργίες καταγραφής υγείας και δυνατότητες AI μέσα στο 2026.



Τι γνωρίζουμε για το Meta smartwatch

Το συγκεκριμένο προϊόν φέρει εσωτερικά την κωδική ονομασία «Malibu 2» και πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια της εταιρείας στα ψηφιακά ρολόγια, αφού η πρώτη είχε ακυρωθεί το 2022 λόγω τεχνικών δυσκολιών και μεγάλων περικοπών στον αρμόδιο τομέα της Meta, την Reality Labs. Τώρα, το Malibu 2 έχει μπει ξανά στο πλάνο, με στόχο να κυκλοφορήσει πριν από μια νέα γενιά AR/MR glasses που η Meta έχει προγραμματίσει να βγάλει στην αγορά το 2027.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Verge, το νέο Meta smartwatch θα προσφέρει βασικές λειτουργίες καταγραφής υγείας (π.χ. καρδιακό παλμό, ύπνο, κίνηση, έναν ενσωματωμένο ψηφιακό βοηθό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και σύνδεση με την «οικογένεια» των «έξυπων» γυαλιών τύπου Meta Ray Ban.



Πώς εντάσσεται στη στρατηγική της Meta

Η επιστροφή της Meta στα wearables δεν είναι τυχαία: η εταιρεία έχει ήδη βρει σημαντικό κοινό με τα Meta Ray Ban Display και τα άλλα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης, που έχουν πετύχει σημαντικές πωλήσεις τα τελευταία χρόνια και έχουν «υιοθετηθεί» στην καθημερινότητα αρκετών χρηστών. Το smartwatch αυτό θα λειτουργήσει ως συνοδευτικό εργαλείο για τα γυαλιά, δίνοντας έξτρα τρόπουτς για έλεγχο μέσω κινήσεων και περαιτέρω αλληλεπίδραση με την ΑΙ.



Επιπλέον, η Meta επιχειρεί να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που θα ανταγωνιστεί αυτό της Apple με τα Apple Watches και το Apple Vision Pro. Ταυτόχρονα, θέλει να ανταγωνιστεί και άμεσα άλλους παίκτες στην κατηγορία των wearables, όπως η Samsung, η Google, η Garmin και η Fitbit, που έχουν ήδη ισχυρή παρουσία στην αγορά του fitness και της υγείας.



Οι προκλήσεις

Η Meta δεν έχει κάνει ακόμα επίσημη ανακοίνωση για το smartwatch και οι πληροφορίες βασίζονται σε αναφορές από insiders. Υπάρχει ακόμη η πιθανότητα για περαιτέρω αναβολή της ημερομηνίας κυκλοφορίας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία έχει αναβάλει το project Phoenix (τα γυαλιά μεικτής πραγματικότητας) για το 2027, για να μην «φορτώσει» τους καταναλωτές με πολλά νέα προϊόντα την ίδια στιγμή.