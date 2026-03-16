H Meta ετοιμάζεται να απολύσει το 20% του προσωπικού της

Η Meta ετοιμάζεται για νέο κύμα μαζικών απολύσεων που θα επηρεάσει έως και το 20% του προσωπικού της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters. Η κίνηση αυτή έρχεται να αντισταθμίσει τις δαπάνες που γίνονται το τελευταίο διάστημα στην τεχνητή νοημοσύνη και την επένδυση στα data centers. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αφορά έως και 15.800 εργαζομένους, αν και η Meta έσπευσε να το χαρακτηρίσει απλά… «εικασίες».



Λεπτομέρειες των σχεδίων

Η Meta φαίνεται -σύμφωνα με το Reuters- πως εξετάζει περικοπές έως 20% του προσωπικού της, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία που θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Κορυφαία στελέχη έχουν ήδη ενημερώσει άλλους managers να ετοιμαστούν για μειώσεις δαπανών, στο πλαίσιο επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.



Οι απολύσεις που δεν σταματούν

Αν το νέο κύμα απολύσεων επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα που έχουμε δει, ξεπερνώντας και τις… μεγάλες φουρτούνες της σεζόν 2022-2023, όταν και η Meta απέλυσε 11.000 υπαλλήλους τον Νοέμβριο του 2022 (13% του δυναμικού της ) και άλλους 10.000 τον Μάρτιο του 2023.

Πρόσφατα (τον Ιανουάριο του 2026), απέλυσε 1.500 εργαζομένους στην εταιρεία Reality Labs που είναι υπεύθυνη για τα της επαυξημένης πραγματικότητας. Συνολικά, από το μέγιστο των 86.482 υπαλλήλων που μετρούσε το 2022, έχει μειώσει δραστικά το δυναμικό της και οι φόβοι για περαιτέρω μειώσεις συνεχίζονται.

Οικονομικά δεδομένα

Η Meta ανακοίνωσε έσοδα άνω των 200 δισ. δολαρίων για το 2025, με 78.865 υπαλλήλους στο δυναμικό της. Οι περικοπές αποσκοπούν σε ισορροπία των εξόδων από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και σε centers. Είναι πρόσφατη μάλιστα η ανακοίνωση επένδυσης 600 δισ. δολαρίων έως και το 2028 σε υποδομές AI για την αγορά των ΗΠΑ. Οι απολύσεις συνδέονται άμεσα με το υψηλό κόστος όσων έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η εταιρεία φαίνεται να εγκαταλείπει projects όπως το Metaverse, κλείνοντας studios και μειώνοντας τα budgets.

Επιπτώσεις στην αγορά

Οι περικοπές εντάσσονται στην ευρύτερη τάση των «μεγάλων» της αγοράς τεχνολογίας. Πρόσφατα η Amazon προχώρησε και η ίδια σε απολύσεις 16.000 εργαζομένων, ενώ το μέλλον προβλέπεται ακόμη πιο δυσοίωνο για το χώρο, με τις εταιρείες να στρέφονται κατά κύριο λόγο στις επενδύσεις στο ΑΙ, παρά στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

