Instagram: Αρκετά προβλήματα στην πλατφόρμα σε όλο τον κόσμο - Τι αναφέρουν οι χρήστες

Τεχνική δυσλειτουργία καταγράφεται σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, στο Instagram, με χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως να αναφέρουν ότι δεν μπορούν να στείλουν μηνύματα μέσω της εφαρμογής της Meta.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, το πρόβλημα ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες και εξακολουθεί να επηρεάζει μεγάλο αριθμό λογαριασμών σε διάφορες χώρες.

Η δυσλειτουργία καταγράφεται και από την πλατφόρμα παρακολούθησης προβλημάτων ιστοσελίδων Downdetector, η οποία παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση λειτουργίας δημοφιλών υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Στο αποκορύφωμα του προβλήματος, περισσότεροι από 12.000 χρήστες δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν τεχνικές δυσκολίες, ενώ σχεδόν τα τρία τέταρτα των αναφορών αφορούν την εφαρμογή του Instagram σε κινητά τηλέφωνα.

Το ζήτημα επισημαίνεται και σε δημοσίευμα της Independent, το οποίο αναφέρει ότι οι περισσότερες αναφορές σχετίζονται με τη λειτουργία αποστολής μηνυμάτων της πλατφόρμας.