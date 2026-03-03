Αυτή η εφαρμογή σας ενημερώνει αν είναι κοντά σας κάποιος με smart γυαλιά

Μια νέα εφαρμογή, η Nearby Glasses, είναι πλέον διαθέσιμη και έχει στόχο να προειδοποιήσει τους χρήστες όταν πιθανώς βρίσκονται κοντά σε κάποιον που φοράει smart γυαλιά. Το app αυτό προσπαθεί να προστατέψει τους πολίτες από πιθανή καταγραφή εικόνων και ήχων από συσκευές όπως τα Meta Ray Bans και άλλα προϊόντα smart γυαλιά που βρίσκονται κοντά τους.



Τι κάνει το Nearby Glasses

Το Nearby Glasses λειτουργεί με παρακολούθηση των σημάτων Bluetooth που εκπέμπουν συσκευές όπως τα smart γυαλιά και όταν ανιχνεύει κάτι, εμφανίζει μια ειδοποίηση στο κινητό του χρήστη που τον προειδοποιεί ότι πιθανώς πλησιάζει κάποιος που φοράει συσκευή με κάμερα. Ο προγραμματιστής Yves Jeanrenaud τονίζει πως βλέπει το project ως μια «μικρή πράξη αντίστασης» στην ανάπτυξη της τεχνολογίας παρακολούθησης.



Προβλήματα προσωπικής προστασίας

Η πρόσφατη ανησυχία για τα smart γυαλιά έχει αναθερμανθεί με την είδηση πως η Meta επιθυμεί να προσθέσει οπτική αναγνώριση στα μελλοντικά Ray Ban και πως η OpenAI αναπτύσσει παρόμοιο προϊόν – πράγμα που εντείνει την ανησυχία για την πιθανή χρήση των συσκευών για παρακολούθηση, συγκέντρωση δεδομένων και καταγραφή. Το Nearby Glasses προστατεύει έναν χρήστη από την πιθανή καταγραφή χωρίς συναίνεση, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι ακόμη είναι σε πειραματικό στάδιο και δεν είναι απόλυτα ακριβής.



Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το Nearby Glasses είναι διαθέσιμο στο Google Play Store και στην πλατφόρμα GitHub, για βοήθεια στην ανάπτυξη και έλεγχο από την κοινότητα ανοιχτού κώδικα. Ο προγραμματιστής του αναφέρει πως αυτή τη στιγμή μπορεί να στείλει και λανθασμένα μηνύματα και να μην είναι 100% ακριβές, οπότε ο χρήστης πρέπει να το αντιμετωπίσει ως ενημερωτικό app.

Όλο αυτό το εγχείρημα, αλλά και το πως το έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα ο κόσμος, δείχνει σαφώς την ανησυχία όλων για το πως και τι καταγράφεται καθημερινά από «έξυπνες» συσκευές που πλέον έχουν μόνιμη θέση στα χέρια ή το σώμα μας.