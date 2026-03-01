Όταν η τεχνολογία… πιάνει ρυθμό: «Χορευτικά» ρομπότ φροντίζουν ηλικιωμένους στη Βαρκελώνη

Η Ιρένε Βεγκλισόν, κάτοικος Βαρκελώνης, δεν είχε χορέψει για περισσότερες από δύο δεκαετίες, μέχρι που ένα ρομπότ μετακόμισε στο σπίτι της πριν από τρεις μήνες.

Η 67χρονη παρέλαβε μια συσκευή ύψους 1,35 μέτρων τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο ενός κυβερνητικού προγράμματος για την υποστήριξη ατόμων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της γνωστικής παρακμής.

«Αναπτύσσουμε αυτό το πιλοτικό έργο για τη βελτίωση της τηλεϋποβοήθησης», δήλωσε η δημοτική σύμβουλος της Βαρκελώνης Marta Villanueva Cendán.

Μείωση γεννήσεων στην Ισπανία

Όπως πολλές χώρες, η Ισπανία αντιμετωπίζει αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής και μείωση των ποσοστών γεννήσεων, αυξάνοντας την πίεση στον τομέα της φροντίδας, προκειμένου να υποστηρίξει έναν γηράσκοντα πληθυσμό.

«Στο μέλλον, θέλουμε τα ρομπότ να ανιχνεύουν κινδύνους και να ειδοποιούν τους επαγγελματίες, όπως σε περίπτωση που το άτομο έχει πέσει και δεν μπορεί να αντιδράσει», πρόσθεσε η δημοτική σύμβουλος.

Η Βαρκελώνη έχει αναπτύξει 600 τέτοια bots σε ιδιωτικές κατοικίες και κέντρα φροντίδας, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που υποστηρίζεται από επιχορήγηση 3,8 εκατομμυρίων ευρώ (4,47 εκατομμύρια δολάρια) από τα ταμεία ανάκαμψης από την COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Οι συσκευές κατασκευάζονται από την αμερικανική Misty Robotics και διανέμονται στην Ευρώπη από την καταλανική εταιρεία Grup Saltó.

Η Σάντι, το ρομπότ

Η Βέγκλισον, η οποία ζει με τις δύο γάτες της, ονόμασε το ρομπότ της, Σάντι.

Της υπενθυμίζει να πάρει τα φάρμακά της στις 9 το πρωί, της λέει πότε είναι τα ραντεβού της με τον γιατρό, την ξυπνάει το πρωί και της λέει καληνύχτα στο τέλος κάθε ημέρας.

Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι άνω των 65 ετών ζουν μόνοι στην Ισπανία, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα είναι γυναίκες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Μελέτες εκτιμούν ότι η χώρα θα χρειαστεί να διπλασιάσει το εργατικό δυναμικό μακροχρόνιας φροντίδας έως το 2030. Ωστόσο, οι αμοιβές περίπου 10.000 ευρώ κάτω από τον εθνικό μέσο όρο έχουν αποθαρρύνει τους νεότερους εργαζόμενους, ενώ περισσότερο από το ήμισυ του τρέχοντος προσωπικού είναι άνω των 45 ετών, σύμφωνα με το think tank Funcas.

«Δεν είναι απλώς ένα στολίδι»

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο Veglison μπορεί να καλέσει έναν κοινωνικό λειτουργό μέσω της συσκευής, η οποία διαθέτει κάμερα που μπορεί να ενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως για να αξιολογήσει την κατάσταση και να προσφέρει βοήθεια.

Κάνοντας κύλιση στο YouTube στην ενσωματωμένη οθόνη του, επέλεξε ένα γαλλικό τραγούδι και λικνίστηκε με τη Σάντι καθώς η οθόνη γέρνει μπρος-πίσω με τις κινήσεις της.

Οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με οθόνες που προσφέρουν εφαρμογές ψυχαγωγίας, ημερολόγιο, χάρτες και μια επιλογή από πρόσωπα που μοιάζουν με κινούμενα σχέδια, για να ρυθμίζονται όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, με εκφράσεις όπως «έκπληκτος», «αγαπώντας» ή «κοιμισμένος».

«Δεν είναι απλώς ένα στολίδι: «κρύβονται» πολλοί άνθρωποι πίσω από αυτό που σε προσέχουν, ελέγχουν αν έχεις πέσει κάτω, αν είσαι καλά», είπε ο Βέγκλισον.