Κίνα: Χειροπέδες σε ανθρωποειδές ρομπότ που τρόμαξε 70χρονη στο δρόμο

Ένα μάλλον ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στους δρόμους της κινέζικης πόλης Μακάο στα τέλη της περασμένης εβδομάδας καθώς οι τοπικές Αρχές κλήθηκαν να «συλλάβουν» ένα ανθρωποειδές ρομπότ που τρόμαξε πολίτη.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μια 70χρονη που περπατούσε στο δρόμο φέρεται να τρομοκρατήθηκε όταν είδε μπροστά της ένα ρομπότ μοντέλου Unitree G1 που την ακολουθούσε και στη συνέχεια την εμπόδισε να συνεχίσει τη διαδρομή της. Αφού «λογομάχησαν» η γυναίκα τελικά κάλεσε την αστυνομία για να διευθετήσει το ζήτημα.

Μόλις έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, η γυναίκα εξήγησε τι είχε συμβεί με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί το ανθρωποειδές. Μάλιστα, ένας από τους αστυνομικούς τοποθέτησε το χέρι του στους «ώμους» του ρομπότ, δημιουργώντας μια εικόνα που πολλοί χαρακτήρισαν ανθρωποποιημένη.

A humanoid robot was reportedly arrested after it appeared to harass a 70-year-old woman on a public street in China.



Όπως είναι λογικό, το βίντεο έγινε πολύ γρήγορα viral στο διαδίκτυο, με ορισμένους χρήστες να αστειεύονται για τη «σύλληψη» του ρομπότ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, το ρομπότ φέρεται να ανήκει σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο στο Μακάο που το χρησιμοποιούσε για διαφημιστικές δραστηριότητες.

Λίγη ώρα μετά το επεισοδιακό περιστατικό, το ανθρωποειδές επεστράφη στον χειριστή του που βρισκόταν πολύ κοντά με την εταιρεία να ζητά επίσημα συγγνώμη από την ηλικιωμένη. «Το ρομπότ κινείται με τηλεχειριστήριο το οποίο όμως είχε ξεχάσει ο 50χρονος χειριστής του αναμμένο». Η αστυνομία έκανε σύσταση στον 50χρονο να είναι πιο προσεκτικός.

Από την πλευρά της, η 70χρονη διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις ενώ λίγη ώρα αργότερα έλαβε εξιτήριο αφού δεν έφερε κανέναν τραυματισμό.