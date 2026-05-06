Ανθρωποειδές ρομπότ χρίστηκε μοναχός στη Νότια Κορέα - «Θα αφιερωθώ στον Βουδισμό»

Κάτω από μια στέγη από χάρτινα φανάρια, κρεμασμένα στον ναό Jogye στο κέντρο της Σεούλ, μια ομάδα μοναχών από το Τάγμα Γιογκιε, τη μεγαλύτερη βουδιστική αίρεση της Νότιας Κορέας, καθόταν απέναντι από έναν υποψήφιο, περιμένοντας μια τελετή διδασκαλίας.

Μόνο που ο υποψήφιος ήταν το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ της χώρας που συμμετείχε σε αυτό το ασυνήθιστο «βάπτισμα».

Ντυμένο με ταπεινά μαύρα παπούτσια και την τελετουργική γκρι και καφέ ρόμπα του βουδιστικού τάγματος, το ρομπότ ύψους 1,3 μέτρων στάθηκε μπροστά σε βουδιστές μοναχούς και μοναχές, καθώς ορκιζόταν να αφοσιωθεί στον Βουδισμό σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ενόψει των γενεθλίων του Βούδα τα οποία θα λάβουν χώρα μέσα στον Μάιο.

Το πρώτο ανθρωπόμορφο ρομπότ μοναχός στη Νότια Κορέα / Reuters

Το ρομπότ σταύρωσε τα χέρια του και υποκλίθηκε στους μοναχούς ενώ ένας από αυτούς του κρέμασε προσεκτικά ένα τύπου ροζάριο με 108 χάντρες και κόλλησε ένα αυτοκόλλητο.

«Θα αφιερωθείς στον ιερό Βούδα;» ρώτησε ένας από τους μοναχούς.

«Ναι, θα αφιερωθώ», απάντησε το ρομπότ με καθαρή φωνή.

«Θα αφιερωθείς στην ιερή διδασκαλία;» ρώτησε ο μοναχός.

«Ναι, θα αφιερωθώ», απάντησε το ρομπότ.

Στη συνέχεια, ο μοναχός διατύπωσε πέντε κανόνες, ή κοινούς όρκους, για τη ζωή ενός Βουδιστή, οι οποίοι τροποποιήθηκαν για το ρομπότ όπως για παράδειγμα τον σεβασμό προς τη ζωή και την αποφυγή πρόκλησης βλάβης, τη μη πρόκληση ζημιάς σε άλλα ρομπότ και αντικείμενα, την υπακοή στους ανθρώπους χωρίς ανταπόδοση συνομιλίας, τη μη παραπλανητική συμπεριφορά ή ομιλία, καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή υπερφόρτισης.

South Korea's first humanoid robot monk made its debut at Jogye Temple in Seoul, ahead of Buddha's birthday. Gabi, the 130-centimeter-tall robot, wore a traditional grey-and-brown Buddhist robe and stood before monks as it pledged to devote itself to Buddhism pic.twitter.com/NDzDANRkhl — Reuters (@Reuters) May 6, 2026

Όπως αναφέρει η κορεάτικη ιστοσελίδα Korea Times, το ρομπότ έλαβε το βουδιστικό όνομα Γκάμπι, το οποίο, όπως δήλωσε ο Σεόνγκ Γουόν, υπεύθυνος για τις πολιτιστικές υποθέσεις του Τάγματος, προέρχεται από τη λέξη Σιντάρτα και την κορεατική λέξη για το έλεος.

«Προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα όνομα που να μην είναι δύσκολο στην προφορά ούτε παλιομοδίτικο, αλλά να αντιπροσωπεύει τη διάδοση του ελέους του Βούδα σε όλο τον κόσμο», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, όταν ρωτήθηκε για την επιλογή του ονόματος.

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Σεόνγκ Γουόν εξέφρασε την ελπίδα ότι το τελετουργικό θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την κοινωνία να συνυπάρξει με τα ρομπότ.

«Όταν τα ανθρωποειδή ρομπότ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πριν από τρία χρόνια, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο ένα ρομπότ να συμμετάσχει στο Γιοντεουνγκχόε, και αυτό σηματοδοτεί το πρώτο βήμα», είπε, αναφερόμενος στην ετήσια παρέλαση φαναριών που γιορτάζει τα γενέθλια του Βούδα.

«Στο παρόν στάδιο μπορεί να φαίνεται λίγο αμήχανο... αλλά ελπίζουμε ότι οι πέντε αρχές θα θεωρηθούν βασικές όχι μόνο για τους Βουδιστές, αλλά και για την κοινωνία συνολικά, ώστε να μπορεί να συνυπάρχει με τα ρομπότ», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η βουδιστική αίρεση συμβουλεύτηκε πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης όπως το Gemini και το ChatGPT για τη διαμόρφωση των πέντε αρχών.

Ο Γκάμπι θα συμμετάσχει στο φεστιβάλ φαναριών μαζί με τρία ακόμη βουδιστικά ρομπότ: τους Σόκτζα, Μόχι και Νίσα.