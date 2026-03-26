Η Μελάνια Τραμπ και το ρομπότ που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Η Μελάνια Τραμπ συμμετείχε και φιλοξένησε τη σύνοδο «Fostering the Future Together» στην Ουάσινγκτον, η οποία επικεντρώνεται στην ενίσχυση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά εργαλεία και στην προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Μάλιστα στην εκδήλωση παραλίγο να γίνει «μπέρδεμα» στην αναφορά για την Βόρεια Μακεδονία.

Στη σύνοδο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν, καθώς και εκπρόσωποι και ηγέτες από περισσότερες από 40 χώρες.

Ξεχωριστή εντύπωση προκάλεσε η παρουσία ενός ανθρωποειδούς ρομπότ με την ονομασία Figure 3, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Figure.

Το ρομπότ, με μοντέρνο ασπρόμαυρο σχεδιασμό, εμφανίστηκε δίπλα στην Πρώτη Κυρία κατά την έναρξη της συνόδου στον Λευκό Οίκο.

A sleek black-and-white humanoid robot appeared alongside US First Lady Melania Trump at the White House as she opened the ‘Fostering the Future Together’ summit pic.twitter.com/Cxa62iVVNj — Reuters (@Reuters) March 25, 2026

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συγκεκριμένο ρομπότ είναι σχεδιασμένο ώστε να εκτελεί αυτόνομα οικιακές εργασίες, όπως πλύσιμο ρούχων, καθαρισμό και πλύσιμο πιάτων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.