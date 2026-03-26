Η Μελάνια Τραμπ και το ρομπότ που «έκλεψε» τις εντυπώσεις
Η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε μαζί με ανθρωποειδές ρομπότ σε σύνοδο τεχνολογίας στην Ουάσινγκτον.
Η Μελάνια Τραμπ συμμετείχε και φιλοξένησε τη σύνοδο «Fostering the Future Together» στην Ουάσινγκτον, η οποία επικεντρώνεται στην ενίσχυση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά εργαλεία και στην προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Μάλιστα στην εκδήλωση παραλίγο να γίνει «μπέρδεμα» στην αναφορά για την Βόρεια Μακεδονία.
Στη σύνοδο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν, καθώς και εκπρόσωποι και ηγέτες από περισσότερες από 40 χώρες.
Ξεχωριστή εντύπωση προκάλεσε η παρουσία ενός ανθρωποειδούς ρομπότ με την ονομασία Figure 3, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Figure.
Το ρομπότ, με μοντέρνο ασπρόμαυρο σχεδιασμό, εμφανίστηκε δίπλα στην Πρώτη Κυρία κατά την έναρξη της συνόδου στον Λευκό Οίκο.
Σύμφωνα με την εταιρεία, το συγκεκριμένο ρομπότ είναι σχεδιασμένο ώστε να εκτελεί αυτόνομα οικιακές εργασίες, όπως πλύσιμο ρούχων, καθαρισμό και πλύσιμο πιάτων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.