Ο Βανέσα Τραμπ ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού - «Παραμένω γεμάτη ελπίδα»

Με καρκίνο του μαστού ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε η τέως σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιο Βανέσα σε μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη 20 Μαΐου.

Ειδικότερα, η 48χρονη, με την οποία ο γιος του Αμερικανού προέδρου έχει αποκτήσει 5 παιδιά, έγραψε στο Instagram «Ενώ αυτά δεν είναι νέα που κανείς περιμένει, συνεργάζομαι στενά με την ιατρική μου ομάδα για ένα σχέδιο θεραπείας».

Η Βανέσα Τραμπ δήλωσε ότι υποβλήθηκε σε ιατρική επέμβαση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και ζήτησε από τος χρήστες να σεβαστεί την ιδιωτικότητά της, καθώς επικεντρώνεται στην υγεία και την ανάρρωσή της. «Παραμένω συγκεντρωμένη και γεμάτη ελπίδα, ενώ περιβάλλομαι από την αγάπη και την υποστήριξη της οικογένειάς μου, των παιδιών μου και των πιο κοντινών μου προσώπων. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη και την υποστήριξή σας· πραγματικά σημαίνει περισσότερα από όσα μπορώ να εκφράσω» προσέθσε.

Η ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έλαβε εκατοντάδες μηνύματα υποστήριξης, μεταξύ των οποίων και από την Ιβάνκα Τραμπ. «Προσεύχομαι για τη συνεχή δύναμή σου και την ταχεία ανάρρωση. Σ’ αγαπώ, μαμά», έγραψε στην ανάρτηση της η μεγαλύτερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ.

To love story με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Η Βανέσα Τραμπ, πρώην μοντέλο, γνώρισε τον πρώην σύζυγό της στις αρχές της δεκαετίας του 2000. «Είμαι σε αυτή την επίδειξη μόδας», είπε η Βανέσα Τραμπ στους New York Times το 2006. «Ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται προς το μέρος μου με τον γιο του: “Γεια σας, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήθελα να σας συστήσω τον γιο μου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ”».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005 στο Mar-a-Lago, την έπαυλη του προέδρου στη Φλόριντα.

Ένα από τα παιδιά τους είναι και η 19χρονη αγαπημένη εγγονή του Αμερικανού προέδρου Κάι Τραμπ η οποία έχει δει τη δημοτικότητά της να ανθίζει τα τελευταία χρόνια αφού εμφανίζεται συχνά στον Λευκό Οίκο με τον παππού της.