«Στείλε τον Μπάρον να πολεμήσει στο Ιράν»: Viral η «συμβουλή» στον Τραμπ από τα social media

Η πλειονότητα των Αμερικανών απορρίπτουν τις αμερικανικές επιθέσεις – σε συνεργασία με το Ισραήλ – κατά του Ιράν, όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις, την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταλούν ακόμη και χερσαίες αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν.

Με αφορμή αυτή τη δήλωση, είναι πολλοί οι χρήστες των social media που προτρέπουν τον Ντόναλντ Τραμπ να στείλει τον γιο του, Μπάρον, στο μέτωπο. Το hashtag #SendBarron έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες με δεκάδες memes και εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη να κυκλοφορούν, στις οποίες ο νεαρός Τραμπ εμφανίζεται να φορά στρατιωτική στολή. Σε πολλές από αυτές πρωταγωνιστεί και η φιγούρα του Uncle Sam, που παραδοσιακά καλεί τους Αμερικανούς να καταταγούν στον στρατό.

«Στείλε τον Μπάρον, για να καταλάβεις κι εσύ προσωπικά τι ζητάς από τους στρατιώτες μας», γράφει ένας χρήστης. Άλλος σχολιάζει: «Στοίχημα πως αν ο γιος σου βρισκόταν στο μέτωπο, θα επέλεγες ξαφνικά την ειρήνη».

Πλατφόρμα Χ

Πολλές από τις επιθέσεις στρέφονται ευθέως κατά του Αμερικανού προέδρου. Ακόμη και μέσα από το στρατόπεδο του κινήματος MAGA ακούγονται πλέον επικριτικές φωνές. Παράλληλα, στον ιστότοπο DraftBarronTrump.com («Κατατάξτε τον Μπάρον Τραμπ») διατυπώνεται σατιρικά η εξής «πρόταση»:



«Η Αμερική είναι ισχυρή επειδή η ηγεσία της είναι ισχυρή. Ο πρόεδρος Τραμπ το αποδεικνύει κάθε μέρα. Φυσικά, ο γιος του Μπάρον είναι περισσότερο από έτοιμος να υπερασπιστεί τη χώρα που ο πατέρας του ηγείται με τόση αποφασιστικότητα. Η υπηρεσία είναι τιμή. Η δύναμη κληρονομείται».



Στη συνέχεια προστίθεται η φράση «Dog bless Barron» – ένα λογοπαίγνιο που σημαίνει «ο σκύλος να ευλογεί τον Μπάρον». Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πίσω από την ιστοσελίδα βρίσκεται ο σεναριογράφος κωμωδίας Τόμπι Μόρτον, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με εκπομπές όπως το South Park.

Στο X, το Instagram και το TikTok οι σχετικές αναρτήσεις εξαπλώνονται... Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο Μπάρον Τραμπ δεν θα μπορούσε ποτέ να πολεμήσει ως στρατιώτης σε ιρανικό έδαφος – και μόνο λόγω του ύψους του! Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια έχει ύψος 2,06 μέτρα, ενώ για την ένταξη στον αμερικανικό στρατό υπάρχει ανώτατο όριο τα 2,03 μέτρα.