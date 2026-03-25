Κόσμος Μελάνια Τραμπ Βόρεια Μακεδονία Μακεδονία ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Χρίστιαν Μίτσκοσκι Πρεσβεία πρέσβης

Η αναφορά της Μελάνια σε «Μακεδονία» που παραλίγο να ανάψει «φωτιές» - Τη διόρθωσε ο Έλληνας πρέσβης

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ετοιμαζόταν να προσφωνήσει τη σύζυγο Μίτσκοσκι, παρουσία προσκεκλημένων από 45 χώρες.

REUTERS/Jeenah Moon
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε μια κρίσιμη διπλωματική παρέμβαση προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να αποτραπεί λεκτικό σφάλμα σε ομιλία της Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το STAR, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επρόκειτο να απευθυνθεί σε εκδήλωση στη σύζυγο του Χρίστιαν Μίτσκοσκι με τη φράση «καλωσορίζουμε τη Μακεδονία», παρουσία προσκεκλημένων από 45 χώρες.

Ωστόσο, ο Έλληνας πρέσβης στην αμερικανική πρωτεύουσα, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες.

Έτσι η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε τελικά σε «Βόρεια Μακεδονία» στον χαιρετισμό της, όπως είναι το διεθνώς κατοχυρωμένο όνομα της γειτονικής χώρας, με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών.

