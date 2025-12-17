Προκλητικές δηλώσεις Μιτσκόσκι για «μακεδονική γλώσσα» – Η αυστηρή απάντηση της Αθήνας

Ανοίγει εκ νέου το μέτωπο με την Ελλάδα η κυβέρνηση των Σκοπίων με τον πρωθυπουργό της χώρας Κριστιάν Μιτσόσκι να διατυπώνει και πάλι -κατά ευθεία παράβαση των όρων της Συμφωνίας Των Πρεσπών- αλυτρωτικές απόψεις περί μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας.

Λίγες ώρες πριν μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα συνέρχεται η σύνοδος ΕΕ-Δυτικών Βαλκανιών, ο Μιτσόσκι μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας του προέβη σε δηλώσεις ευθέως αλυτρωτικές απέναντι στην Ελλάδα και κατά ευθεία παράβαση και παραβίαση των όρων της Συμφωνίας των Πρεσπών που βαρύνει και τηνΒόρεια Μακεδονία.

Ο Κριστιάν Μιτσόσκι υποστήριξε ότι όταν και αν η χώρα του γίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε η «μακεδονική γλώσσα» θα είναι επίσημη χώρα της Ένωσης. «Πρέπει να έχουμε σαφείς εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τη μορφή συμπερασμάτων, ότι η "μακεδονική" ταυτότητα και η "μακεδονική" γλώσσα είναι απαραβίαστες και ότι όταν η "Μακεδονία" γίνει μέρος της ΕΕ, η μακεδονική γλώσσα θα είναι επίσημη», ανέφερε μεταξύ άλλων στο Sitel TV.

Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας στα Σκόπια: «Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι δεσμευτική»

Σε μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς τη γειτονική χώρα προχώρησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας. Η Αθήνα υπενθυμίζει με αυστηρότητα ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων αποτελεί απαράβατο όρο για την ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων αλλά και για τη σταθερότητα στις διμερείς σχέσεις.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η ονομασία «Βόρεια Μακεδονία» είναι η μοναδική συνταγματική ονομασία του κράτους, όπως ορίζεται ρητά από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι απόλυτα δεσμευτική, αποτελεί μέρος του Συντάγματος της γείτονος και είναι δεσμευτική τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο.

Επίσης το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι δεν γίνονται αποδεκτές «de facto» καταστάσεις, καθώς στις διεθνείς συνθήκες δεν χωρούν μονομερείς ερμηνείες ή τετελεσμένα και η εφαρμογή τους πρέπει να είναι ενιαία και καθολική.

Παράλληλα, προειδοποιεί την κυβέρνηση των Σκοπίων ότι κάθε προσπάθεια αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας απορρίπτεται κατηγορηματικά από την Ελλάδα.

Το «κλειδί» για την ευρωπαϊκή πορεία

Το υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι η απαρέγκλιτη τήρηση των όσων έχουν υπογραφεί αποτελεί τη βάση για τις σχέσεις καλής γειτονίας. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η πρόοδος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνά μέσα από τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των συμφωνηθέντων.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Κρίστιαν Μιτσκόσκι, αναμένεται να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες, όπου η στάση της γειτονικής χώρας αναμένεται να τεθεί υπό το μικροσκόπιο των Ευρωπαίων εταίρων.