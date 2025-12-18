Αιχμές Χατζηβασιλείου κατά Τσίπρα για συμφωνία των Πρεσπών: Ο Ζάεφ χρησιμοποιεί τον όρο «Μακεδονία»

«Πυρά» κατά του Αλέξη Τσίπρα και του πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι ο Ζόραν Ζάεφ χρησιμοποιεί τον όρο «Μακεδονία» αντί για το ορθό «Βόρεια Μακεδονία», εγκαλώντας τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο είχαν συνυπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Ο Ζόραν Ζάεφ που συνυπέγραψε με τον Αλέξη Τσίπρα τη Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο "Μακεδονία" σκέτο», επισήμανε συγκεκριμένα ο βουλευτής της ΝΔ.

«Θα περιμέναμε από τον Έλληνα εμπνευστή της Συμφωνίας να πάρει θέση. Η αριστερή συνείδηση πλέει μεν προς την Ιθάκη, αλλά μπροστά έχει πολύ ομίχλη», σχολίασε δηκτικά ο κ. Χατζηβασιλείου στην ανάρτηση στην οποία έχει επισυνάψει μια ανάρτηση του κ. Ζάεφ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τ. Χατζηβασιλείου

