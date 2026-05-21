Ρομπότ έπαθε... breakdown ενώ έκανε το moonwalk του Μάικλ Τζάκσον - Δείτε το βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα διασκεδαστικό περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα ανθρωποειδές ρομπότ, όταν κατά τη διάρκεια χορευτικής επίδειξης στην Κίνα έπεσε μπροστά στο κοινό, ενώ εκτελούσε κινήσεις εμπνευσμένες από τον Μάικλ Τζάκσον.



Το συμβάν έγινε σε εκδήλωση του καταστήματος ρομποτικής «Future Era» στη Σενζέν, παρουσία κοινού και συνεργείου.



Στο βίντεο, το ρομπότ ξεκινά να κινείται πάνω στη σκηνή με άνεση, ωστόσο στη συνέχεια σκοντάφτει σε ένα σκαλοπάτι. Παρά την προσπάθειά του να ανακτήσει την ισορροπία του και να συνεχίσει, καταλήγει να πέφτει ξανά στο ίδιο σημείο. Το κοινό παρακολουθεί τη σκηνή μουδιασμένο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται εργαζόμενος να ανεβαίνει στη σκηνή και να απομακρύνει το ρομπότ.

Το περίφημο moonwalk του Μάικλ Τζάκσον:

Το περιστατικό προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να το αντιμετωπίζουν με χιούμορ, λέγοντας ότι το ρομπότ ήταν «μεθυσμένο». Πάντως, ειδικοί και λάτρεις της ρομποτικής επισημαίνουν ότι τέτοιες επιδείξεις αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα της ραγδαίας προόδου στον τομέα της ανθρωποειδούς ρομποτικής, σύμφωνα με τη Daily Mail.