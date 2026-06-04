Μάικλ Τζάκσον: Το βράδυ που σταμάτησε να αναπνέει - Τον έσωσε η κόρη του Πάρις

Σε μια νέα αποκάλυψη για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον προχώρησε ο πρώην σωματοφύλακάς του Ματ Φίντες που ισχυρίζεται ότι το 2003 ο «βασιλιάς της ποπ» βρέθηκε ένα βήμα πριν από μια σοβαρή ιατρική κρίση, από την οποία, όπως λέει, τον έσωσε η μικρή του κόρη, Πάρις Τζάκσον.

Οι δηλώσεις έγιναν στο podcast «The Art of Dialogue» και δημοσιεύτηκαν, μεταξύ άλλων, από το OK! Magazine, με τον Φίντες να περιγράφει ένα έντονο παρασκήνιο γύρω από την κατάσταση της υγείας του καλλιτέχνη εκείνη την περίοδο.

«Παραλίγο να πεθάνει το 2003»

Ο Φίντες υποστηρίζει ότι το περιστατικό συνέβη όταν γιατρός χορήγησε στον Τζάκσον φαρμακευτική ουσία, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να παρουσιάσει σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή.

«Ο Μάικλ παραλίγο να πεθάνει το 2003. Ένας γιατρός του έδωσε ένα φάρμακο και μετά βίας ανέπνεε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η Πάρις ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε πρώτη την κατάσταση και κινητοποίησε τους παρόντες.

Η κρίσιμη στιγμή στο παρασκήνιο

Σύμφωνα με την αφήγησή του, το προσωπικό ασφαλείας αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας να σταθεροποιήσει την κατάσταση του τραγουδιστή.

Ο ίδιος ο Τζάκσον, όπως λέει ο Φίντες, απέφευγε την κλήση ασθενοφόρου, φοβούμενος τη δημοσιότητα που θα προκαλούσε ένα τέτοιο συμβάν.

Ο Μάικλ Τζάκσον / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ - EPA

Η μάχη με την αϋπνία και την πίεση

Ο πρώην σωματοφύλακας αναφέρθηκε και στη μακροχρόνια μάχη του Τζάκσον με την αϋπνία, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε στα τελευταία χρόνια της ζωής του, εν μέσω δικαστικών υποθέσεων και έντονης ψυχολογικής πίεσης.

Όπως ισχυρίζεται, ο καλλιτέχνης κατανάλωνε συχνά υπνωτικά ή σκευάσματα χωρίς συνταγή, σε ποσότητες που προκαλούσαν ανησυχία στο προσωπικό του περιβάλλον.

«Δεν μπορούσε να κοιμηθεί»

Ο Φίντες περιγράφει σκηνές έντονης ανησυχίας, λέγοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο Τζάκσον λάμβανε υπερβολικές δόσεις προσπαθώντας να καταπολεμήσει την αϋπνία.

«Μπήκα στο δωμάτιό του και σοκαρίστηκα. Τα έπινε το ένα μετά το άλλο» θυμάται ο Φίντες.



«Του είπα: «Όπα, Μάικ, νομίζω ότι πρέπει να πάρεις μόνο δύο κουταλάκια των πέντε ml από αυτό». Εκείνος όμως απάντησε: "Όχι, πρέπει να το πάρω όλο. Δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Έχω ένα σημαντικό ραντεβού το πρωί. Έρχονται άνθρωποι αεροπορικώς για να με δουν"».

Kαι κατέληξε: «Tελικά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ήπιε δύο μπουκάλια από αυτό και δύο ώρες αργότερα ήταν ακόμα όρθιος. Έμεινε ξύπνιος όλη τη νύχτα» ισχυρίστηκε ο Φίντες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

O γιατρός Κόνραντ Μάρεϊ και η προποφόλη

Ο Φίντες υποστήριξε ότι αργότερα ο τραγουδιστής άρχισε να συνεργάζεται με τον γιατρό Κόνραντ Μάρεϊ, ο οποίος είχε αναλάβει τη θεραπεία των σοβαρών προβλημάτων ύπνου που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με βιογράφους του Μάικλ Τζάκσον, πριν γνωρίσει τον Μάρεϊ, ο τραγουδιστής αναζητούσε ολοένα και ισχυρότερα φάρμακα από διαφορετικούς γιατρούς, πολλοί από τους οποίους αρνούνταν να του τα χορηγήσουν.

Ο Μάρεϊ τελικά τού χορήγησε μεταξύ άλλων και προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό που χρησιμοποιείται σε χειρουργικές επεμβάσεις. Η ουσία αυτή συνδέθηκε αργότερα με τον θάνατο του τραγουδιστή.

Το 2011 ο Κόνραντ Μάρεϊ καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι ο Τζάκσον λάμβανε σχεδόν καθημερινά προποφόλη για την αντιμετώπιση της χρόνιας αϋπνίας του, μια πρακτική που οι ειδικοί χαρακτήρισαν εξαιρετικά επικίνδυνη.

Το τέλος μιας εποχής

Ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009, σε ηλικία 50 ετών, λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή του στη σκηνή με σειρά συναυλιών στο Λονδίνο.

Ο θάνατός του σημειώθηκε ενώ προετοιμαζόταν εντατικά για τις εμφανίσεις του στην O2 Arena, κλείνοντας με δραματικό τρόπο τη ζωή ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.