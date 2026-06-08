Νεκρός στα 35 του βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής Talay Riley - Μαχαιρώθηκε στο Λονδίνο

Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Talay Riley, γνωστός στη μουσική βιομηχανία ως συνεργάτης κορυφαίων διεθνών καλλιτεχνών, έχασε τη ζωή του σε επίθεση με μαχαίρι στο ανατολικό Λονδίνο. Ήταν 35 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λονδίνου, ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μαρκ Οραμπίγι, εντοπίστηκε την Παρασκευή με τραύματα από μαχαίρι στην περιοχή Σίλβερταουν.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο. Ο Riley ήταν βραβευμένος με Grammy και είχε αφήσει το αποτύπωμά του στη διεθνή μουσική σκηνή.

Συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της μουσικής

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως η Dua Lipa, η Britney Spears, η Ellie Goulding και η Zendaya.

Παράλληλα, είχε περιοδεύσει με τον Usher, ενώ διατηρούσε σημαντική παρουσία στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Ο αδελφός του, Scribz Riley, αποχαιρέτησε τον μουσικό με μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Δεν μοιάζει αληθινό. Λίγο πριν κοιμηθεί μιλήσαμε για το μέλλον και όλα όσα είχαμε ακόμη να κάνουμε. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μας συζήτηση», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τον χαρακτήρισε επίσης «μέντορα, έμπνευση και φως για πολλούς ανθρώπους», τονίζοντας ότι άγγιξε αμέτρητες ζωές μέσα από το ταλέντο και την προσωπικότητά του.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τρία άτομα έχουν συλληφθεί με την υποψία της δολοφονίας και παραμένουν υπό κράτηση, αναφέρει το skynews. Παράλληλα, ένας δεύτερος άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης από μαχαίρι στο ίδιο περιστατικό, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν θεωρείται απειλητική για τη ζωή του.