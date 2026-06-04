Στο Παλέρμο έφτασαν για το τριήμερο πάρτι του γάμου τους η Dua Lipa και ο Cullum Turner
Το διάσημο ζευγάρι παντρεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε μια λιτή τελετή στο Λονδίνο
Στο Παλέρμο της Σικελίας έφτασαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου οι νεόνυμφοι Dual Lipa και Cullum Turner προκειμένου να προετοιμάσουν τις τριήμερες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο για να γιορτάσουν το χαρμόσυνο γεγονός με φίλους και οικείους τους.
Η 30χρονη τραγουδίστρια της ποπ και ο 36χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό μέρα μεσημέρι στο πεντάστερο ξενοδοχείο Grand Hotel Villa Igiea, ιδιοκτησίας του Βρετανού επιχειρηματία Ρόκο Φόρτε.
Το διάσημο ζευγάρι παντρεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε μια λιτή τελετή στο Λονδίνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ.
Η Ντούα Λίπα έχει κερδίσει τρεις φορές το βραβείο Grammy, μεταξύ άλλων για το άλμπουμ της «Future Nostalgia» το 2020.
Ο Τέρνερ έχει πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές, περιλαμβανομένου του θρίλερ "The Capture" και σε ταινίες όπως "The Boys in the Boat.