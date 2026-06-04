LIFE Dua Lipa Μουσική Ιταλία Σικελία Γάμος Showbiz

Στο Παλέρμο έφτασαν για το τριήμερο πάρτι του γάμου τους η Dua Lipa και ο Cullum Turner

Το διάσημο ζευγάρι παντρεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε μια λιτή τελετή στο Λονδίνο

REUTERS/Igor Petyx
REUTERS/Igor Petyx
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Φράνκα Παναγιωτοπούλου

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Στο Παλέρμο της Σικελίας έφτασαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου οι νεόνυμφοι Dual Lipa και Cullum Turner προκειμένου να προετοιμάσουν τις τριήμερες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο για να γιορτάσουν το χαρμόσυνο γεγονός με φίλους και οικείους τους.

Η 30χρονη τραγουδίστρια της ποπ και ο 36χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό μέρα μεσημέρι στο πεντάστερο ξενοδοχείο Grand Hotel Villa Igiea, ιδιοκτησίας του Βρετανού επιχειρηματία Ρόκο Φόρτε.

REUTERS/Igor Petyx
REUTERS/Igor Petyx
REUTERS/Igor Petyx
REUTERS/Igor Petyx

Το διάσημο ζευγάρι παντρεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε μια λιτή τελετή στο Λονδίνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ.

Η Ντούα Λίπα έχει κερδίσει τρεις φορές το βραβείο Grammy, μεταξύ άλλων για το άλμπουμ της «Future Nostalgia» το 2020.

Ο Τέρνερ έχει πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές, περιλαμβανομένου του θρίλερ "The Capture" και σε ταινίες όπως "The Boys in the Boat.

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LIFE Dua Lipa Μουσική Ιταλία Σικελία Γάμος Showbiz

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