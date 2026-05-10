Γιατί η Dua Lipa ζητά 15 εκατομμύρια δολάρια από τη Samsung - Η αγωγή μαμούθ

Στα δικαστήρια σκοπεύει να σύρει τη Samsung Electronics η Dua Lipa, που κατέθεσε αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, με την οποία κατηγορεί την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε παράνομα την εικόνα της σε συσκευασίες τηλεοράσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety, η αγωγή κατατέθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας και αφορά διαφημιστική καμπάνια της Samsung που φέρεται να ξεκίνησε το 2025.

Η φωτογραφία που προκάλεσε τη διαμάχη

Όπως αναφέρεται στη μήνυση, η Samsung χρησιμοποίησε φωτογραφία της Dua Lipa πάνω σε χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων, χωρίς η ίδια να έχει δώσει άδεια ή να έχει ενημερωθεί για τη χρήση της εικόνας της.

Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι η χρήση της φωτογραφίας δημιουργούσε την ψευδή εντύπωση πως συνεργάζεται ή στηρίζει εμπορικά τα προϊόντα της εταιρείας.

«Το πρόσωπο της Dua Lipa χρησιμοποιήθηκε σε μαζική διαφημιστική καμπάνια καταναλωτικού προϊόντος χωρίς τη γνώση της, χωρίς αμοιβή και χωρίς να έχει οποιονδήποτε έλεγχο ή συμμετοχή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της αγωγής.

Πού τραβήχτηκε η φωτογραφία

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η επίμαχη εικόνα τραβήχτηκε στα παρασκήνια του μουσικού φεστιβάλ Austin City Limits το 2024 και ανήκει στην ίδια την καλλιτέχνιδα.

Η πλευρά της Dua Lipa ισχυρίζεται ακόμη ότι η Samsung αγνόησε αιτήματα να σταματήσει τη χρήση της φωτογραφίας, συνεχίζοντας να αξιοποιεί την εικόνα της τραγουδίστριας στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης προϊόντων.

Οι κατηγορίες κατά της Samsung

Η αγωγή περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση εμπορικού σήματος, παράνομη εκμετάλλευση δημόσιας εικόνας, αλλά και παραβιάσεις του ομοσπονδιακού νόμου Lanham Act που αφορά αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ψευδή διαφήμιση στις ΗΠΑ.

Η Dua Lipa ζητά αποζημίωση 15 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία επωφελήθηκε οικονομικά από τη σύνδεση του ονόματος και της εικόνας της με τα προϊόντα της χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη συνεργασία.

Μέχρι στιγμής, η Samsung Electronics δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση για την αγωγή της Dua Lipa.