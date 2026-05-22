Η Samsung μπροστά στην μεγαλύτερη απεργία υπαλλήλων της ιστορίας της

Η Samsung Electronics βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη εργατική κινητοποίηση στην ιστορία της, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι στη Νότια Κορέα διαμαρτύρονται για τα μπόνους και το μερίδιό τους από τα κέρδη της εταιρείας. Η ένταση έχει κλιμακωθεί σε μια περίοδο όπου η Samsung καταγράφει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα χάρη στη μεγάλη ζήτηση για chips που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.



Τι ζητά το συνδικάτο

Το βασικό αίτημα των εργαζομένων είναι να καταργηθεί το ανώτατο όριο στα μπόνους, το οποίο σήμερα περιορίζεται στο 50% του ετήσιου βασικού μισθού. Παράλληλα, το συνδικάτο ζητά να διανέμεται στους εργαζομένους το 15% των λειτουργικών κερδών της εταιρείας, καθώς και αύξηση μισθών 7%. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η τρέχουσα πολιτική αμοιβών δεν αντικατοπτρίζει τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της εταιρείας.



Η απάντηση της διοίκησης

Η διοίκηση της Samsung, από την πλευρά της, θεωρεί τις απαιτήσεις υπερβολικές και έχει αντιπροτείνει χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη, μαζί με μικρότερη αύξηση μισθών και επιπλέον παροχές, όπως στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι ήδη προσφέρει αποδοχές υψηλότερες από τους ανταγωνιστές της σε ορισμένα τμήματα, κάτι που το συνδικάτο απορρίπτει.



Πληροφορίες για συμφωνία, αλλά η κρίση παραμένει ανοιχτή

Μετά από μια περίοδο έντονης διαφωνίας, οι δύο πλευρές επέστρεψαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τις αποδοχές, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποφευχθεί η προγραμματισμένη απεργία. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μόλις μία ημέρα πριν από την προθεσμία που είχε θέσει το συνδικάτο, γεγονός που δείχνει πόσο οριακή παραμένει η κατάσταση. Εκπρόσωπος της Samsung δήλωσε πως υπάρχει τελικά συμφωνία στο θέμα, ωστόσο το συνδικάτο θα ψηφίσει μέχρι τις 28 του μήνα και μόνο τότε μπορεί κανείς να γνωρίζει την οριστική κατάληξη του προβλήματος.



Κάτι παραπάνω από μια απλή διαφορά

Η Samsung προσπαθεί να αποφύγει μια παρατεταμένη αναστάτωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή και τις παραδόσεις προϊόντων. Η υπόθεση δεν αφορά μόνο μια εργασιακή διαφορά, αλλά και την ευρύτερη πίεση που δέχονται οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να μοιράζονται πιο δίκαια τα κέρδη τους με το προσωπικό. Για τη Samsung, μια απεργία θα μπορούσε να προκαλέσει διαταραχές σε κρίσιμα εργοστάσια και να αυξήσει την αβεβαιότητα σε μια περίοδο όπου η αγορά παρακολουθεί στενά τον κλάδο των ημιαγωγών. Το αν η συμφωνία θα κλείσει έγκαιρα μένει να φανεί μέσα στις επόμενες ώρες.

