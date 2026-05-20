Google και Samsung ανακοίνωσαν τα πρώτα Android XR smart γυαλιά τους

Η Google και η Samsung παρουσίασαν στο Google I/O 2026 τα πρώτα Android XR smart glasses, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τη νέα κατηγορία «έξυπνων οπτικών» που ετοιμάζουν από κοινού. Τα γυαλιά θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο του 2026 και θα λανσαριστούν σε διαφορετικά στυλ, με συνεργασίες από τους οίκους Warby Parker και Gentle Monster.

Η νέα πρόταση βασίζεται στο Android XR και στο Gemini AI, με στόχο να λειτουργεί ως βοηθός για το smartphone του χρήστη. Μεταξύ των λειτουργιών που παρουσιάστηκαν είναι η πλοήγηση, οι ζωντανές μεταφράσεις, οι ειδοποιήσεις με σύνοψη, η διαχείριση κλήσεων και μηνυμάτων, αλλά και η λήψη φωτογραφιών χωρίς να χρειάζεται να βγει το κινητό από την τσέπη.



Νέα κατηγορία οπτικών

Η Google φαίνεται να χωρίζει τη νέα σειρά σε δύο βασικές κατηγορίες: τα audio glasses και τα display glasses. Τα πρώτα θα δίνουν φωνητικές απαντήσεις μέσω ηχείων που είναι εγκατεστημένα στο σκελετό, ενώ τα δεύτερα θα προβάλλουν πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του χρήστη.

Στην παρουσίαση, η Google έδωσε έμφαση σε πρακτικά σενάρια καθημερινής χρήσης, όπως πλοήγηση με φωνητικές εντολές, μετάφραση πινακίδων και μενού, καθώς και αλληλεπίδραση με εφαρμογές τρίτων. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, τα γυαλιά θα είναι συμβατά τόσο με Android όσο και με iOS, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για τιμή και πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά δεν ανακοινώθηκαν ακόμη.



Τοποθέτηση στην αγορά

Με τη συνεργασία Google και Samsung, το Android XR μπαίνει πλέον πιο δυναμικά στην αγορά των wearable συσκευών, απέναντι σε προϊόντα όπως τα smart glasses της Meta. Η στρατηγική των δύο εταιρειών δείχνει ξεκάθαρα ότι στόχος τους είναι να φέρουν την τεχνητή νοημοσύνη σε μια πιο διακριτική, καθημερινή μορφή χρήσης.