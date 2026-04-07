Μια πρωτόγνωρη απόφαση φέρεται να έχει πάρει η Apple για το iPhone Fold

Η Apple ετοιμάζεται να εισβάλει δυναμικά στην αγορά των αναδιπλούμενων smartphones με το πολυαναμενόμενο iPhone Fold, και οι τελευταίες φήμες από την Κίνα φέρνουν στο προσκήνιο μια πραγματικά καινοτόμο λεπτομέρεια: τη χρήση 3D printed hinge, δηλαδή ενός μηχανισμού αρθρώσεως κατασκευασμένου με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Αυτή η επιλογή δεν είναι απλώς ένα τεχνικό κόλπο, αλλά μια στρατηγική κίνηση που δανείζεται εμπειρίες από προϊόντα όπως το Apple Watch και το Vision Pro, στοχεύοντας σε ένα foldable που θα ξεχωρίζει για την κομψότητά του, την ανθεκτικότητά του και την ελαχιστοποίηση του ενοχλητικού κενού στην οθόνη.



Η εμπειρία της Apple με την τρισδιάστατη εκτύπωση

Η Apple δεν πρωτοτυπεί στην τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ήδη από τα Apple Watch Series 9 και τα νεότερα μοντέλα, χρησιμοποιεί τρισδιάστατα εκτυπωμένα εξαρτήματα από τιτάνιο για το κυρίως σασί, επιτρέποντας περίπλοκα γεωμετρικά σχήματα που είναι αδύνατα να δημιουργηθούν με παραδοσιακά εργαλεία επεξεργασίας μετάλλων.

Παρομοίως, οι θύρες USB-C στο Vision Pro βασίζονται σε παρόμοια τεχνολογία, προσφέροντας ελαφρύτερα, πιο ανθεκτικά και εξατομικευμένα μέρη. Στο iPhone Fold, αυτό μεταφράζεται σε ένα hinge ικανό να συνδυάζει πολλαπλά υλικά -όπως τιτάνιο, αλουμίνιο και πολυμερή- σε ένα ενιαίο κομμάτι, μειώνοντας τα σημεία τριβής, το βάρος και το συνολικό πάχυς. Σύμφωνα με πληροφορίες από αναλυτές, η παραγωγή των hinges αυτών θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2026, με την μαζική κυκλοφορία του τηλεφώνου να προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2027.



Πώς το 3D printed hinge λύνει τα σύγχρονα προβλήματα των foldables

Τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα «υποφέρουν» από τρία κύρια προβλήματα: το ορατό κενό στην οθόνη όταν είναι ανοιχτά, την αδυναμία αντοχής σε χιλιάδες διπλώσεις και το μεγάλο πάχος όταν είναι κλειστά. Το 3D printed hinge της Apple υπόσχεται επανάσταση και εδώ.

Χάρη στην ελευθερία σχεδιασμού της τρισδιάστατης εκτύπωσης, μπορούν να δημιουργηθούν ελικοειδείς δομές ή «ελατήρια» που κατανέμουν ομοιόμορφα την πίεση, μειώνοντας το κενό σε σχεδόν αόρατο επίπεδο. Επιπλέον, το πάχος του iPhone Fold φημολογείται στα 4,5 χιλιοστά ανοιχτό και στα 9,8 χιλιοστά κλειστό, χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό, κάνοντάς το πιο λεπτό από ανταγωνιστικά μοντέλα όπως το Motorola Razr 50 Ultra.



Προκλήσεις και προοπτικές

Φυσικά, προκλήσεις υπάρχουν: η μαζική παραγωγή 3D printed hinges απαιτεί ακριβές γραμμές παραγωγής (που έχουν μόνο εταιρείες τύπου Foxconn και Luxshare), ενώ το κόστος του θα ανεβάσει και την τιμή. Ωστόσο, η Apple έχει ιστορικό επιτυχίας σε τέτοιες καινοτομίες.

Με το iPhone Fold, η εταιρεία δεν εισέρχεται απλώς στην αγορά – την επαναπροσδιορίζει, φέρνοντας την τελειότητα του design σε μια κατηγορία γεμάτη συμβιβασμούς. Οι φήμες εντείνονται ενόψει WWDC 2026, της καλοκαιρινής της εκδήλωσης όπου ίσως δούμε και τα πρώτα διαφημιστικά teasers.