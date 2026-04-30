Oppo Reno 15 Pro 5G, το ξεχωριστό compact mid-range smartphone

Το Oppo Reno 15 Pro 5G είναι ένα compact premium mid-range smartphone που ξεχωρίζει για το ισορροπημένο πακέτο του σε μέγεθος, επιδόσεις και αυτονομία και είναι ιδανικό για χρήστες που θέλουν μεγάλη μπαταρία και εξαιρετικές κάμερες χωρίς να κρατούν στα χέρια τους μια ογκώδη συσκευή.

Σχεδιασμός και οθόνη

Με ύψος μόλις 151,21mm και οθόνη 6,32 ιντσών AMOLED, το Reno 15 Pro 5G κάθεται άνετα στο χέρι και την τσέπη, κάνοντάς το ιδανικό για όσους βαριούνται τα «γιγάντια» κινητά. Η οθόνη υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 120Hz, touch sampling 240Hz και 100% DCI-P3 χρωματική κάλυψη, προσφέροντας ομαλή κύλιση και ζωντανά χρώματα σε βίντεο, gaming και social media. Η κατασκευή του είναι premium, με ανθεκτικά υλικά, αντοχή σε σκόνη και νερό και στερεοφωνικά ηχεία, ενώ το design Aurora Vitality δίνει μια πιο μοντέρνα αισθητική.

Επεξεργαστής και αποθήκευση

Στην «καρδιά» του χτυπά ο MediaTek Dimensity 8450, με 12GB RAM και 512GB αποθήκευση (χωρίς microSD), που εξασφαλίζει γρήγορη φόρτωση των εφαρμογών, multitasking και σταθερό gaming σε τίτλους όπως Genshin Impact ή COD Mobile χωρίς υπερθερμάνσεις. Το ColorOS 16 βελτιστοποιεί τις επιδόσεις με τη λειτουργία AI HyperBoost 2.0 για σταθερή ροή έως και 120 καρέ τα δευτερόλεπτα σε παιχνίδια.



Κάμερες

Το τριπλό σύστημα καμερών εντυπωσιάζει: ο κύριος αισθητήρας είναι στα 200MP (1/1.56") για λεπτομερείς φωτογραφίες, ο ultra-wide 50MP και ο macro, συν η μπροστινή κάμερα στα 50MP με λειτουργία αυτόματης εστίασης. Υποστηρίζει εγγραφή video 4K 60fps με HDR, Night mode, Portrait και AI εργαλεία όπως Text Scanner και αποδεικνύεται ιδανικό για δημιουργούς περιεχομένου και απλούς χρήστες που τους αρέσει η φωτογραφία.



Μπαταρία και φόρτιση

Η μεγάλη έκπληξη είναι η μπαταρία 6200mAh που διαρκεί 1,5-2 μέρες με «βαριά» χρήση, χάρη στην αποδοτική διαχείριση. Φορτίζει πλήρως σε μόλις 53 λεπτά με το 80W SUPERVOOC και υποστηρίζει και αντίστροφη φόρτιση για να δώσετε ενέργεια σε άλλα προϊόντα που υποστηρίζουν σχετικές τεχνολογίες (πχ. ακουστικά).



Συνδεσιμότητα και λογισμικό

Στα της συνδεσιμότητας, έχουμε υποστήριξη για 5G, Wi-Fi 6 (2x2 MIMO), Bluetooth 5.4, NFC, IR blaster και AI LinkBoost για σταθερές συνδέσεις ακόμη και σε περιοχές με αρκετό κόσμο. Το ColorOS 16 προσφέρει updates σε μεγάθο βάθος χρόνου, χαρακτηριστικά με την ενίσχυση του AI και άνετη πλοήγηση. Αν ψάχνεις ένα compact κινητό με «θηριώδη» μπαταρία, top κάμερες και gaming χαρακτηριστικά, το Reno 15 Pro 5G είναι μια value-for-money πρόταση.