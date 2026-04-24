H Apple αντιμέτωπη με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 38 δισεκατομμύρια δολάρια!

Η Apple κινδυνεύει με πρόστιμο έως $38 δισ. από την ινδική ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού CCI, λόγω ενός νόμου του 2024 που υπολογίζει τις ποινές βάσει του παγκόσμιου τζίρου. Η εταιρεία προσέφυγε στο Δικαστήριο του Δελχί, χαρακτηρίζοντας τον νόμο «παράνομο, αντισυνταγματικό και δυσανάλογο», μια αγωγή που έφτασε τις 545 σελίδες.



Το πλαίσιο της υπόθεσης

Η CCI ερευνά την Apple από το 2021 για κατάχρηση της κυριαρχίας της στο App Store. Η αμερικανική εταιρεία υποχρεώνει τους προγραμματιστές και όσους φτιάχνουν εφαρμογές να πληρώνουν μια προμήθεια της τάξης του 30% και τους απαγορεύει να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους πληρωμών πέραν του Apple Pay. Καταγγελίες έχουν γίνει ήδη από το Match Group (Tinder) και ινδικά startups και το 2022 και η CCI επιβεβαίωσε τις παραβάσεις των τοπικών νόμων.



Η θέση της Apple

Η Apple αναφέρει πως αν υπάρχει ποινή θα πρέπει να αφορά τον τζίρο που γίνεται στην Ινδία και όχι τα παγκόσμια έσοδά της, αφού οι παραβιάσεις γίνονται στην τοπική νομοθεσία και μόνο. Η εταιρεία ισχυρίζεται ακόμη πως η εφαρμογή του νόμου για παραβιάσεις 10ετίας οδηγούν σε ένα εξωφρενικό ποσό, το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ σε οποιαδήποτε εταιρεία στη χώρα.

Η CCI απάντησε στο θέμα και υπερασπίζεται τη θέση της αναφέροντας πως οι νόμοι και τα πρόστιμά της είναι «Προσαρμοσμένα σε διεθνή standards και αποτρέπουν τους μεγάλους της τεχνολογίας να λειτουργούν μονοπωλιακά».



Τα μελλοντικά βήματα

Το Δικαστήριο στο Δελχί εξετάζει την υπόθεση, το CCI συνεχίζει να ερευνά την Apple και πιθανή οριστική απόφαση αναμένουμε κάποια στιγμή μέσα στο 2026, μετά και τις ενστάσεις που θα γίνουν.

Η αμερικανική εταιρεία του Κουπερτίνο έχει πλέον στα χέρια της και το «ξεκλείδωμα» του iOS, καθώς πλέον υπάρχει η δυνατότητα για κατέβασμα και εγκατάσταση εφαρμογών και από τρίτα καταστήματα που υποστηρίζουν άλλες λειτουργίες. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν αφορά τη 10ετία που ερευνά το CCI, αφού η λύση αυτή δόθηκε το τελευταίο διάστημα.