Καθυστερεί το αναδιπλούμενο iPhone, σύμφωνα με πληροφορίες

Το αναμενόμενο αναδιπλούμενο iPhone (iPhone Fold) της Apple φαίνεται ότι βρίσκεται μπροστά σε σημαντικά μηχανικά προβλήματα στη φάση των πρώτων δοκιμών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η προγραμματισμένη έναρξη παραγωγής του και η κυκλοφορία του στην αγορά το 2026. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Nikkei Asia, το εγχείρημα συναντά περισσότερα τεχνικά εμπόδια από ό,τι αναμενόταν κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων ελέγχου, κάτι που ίσως και να οδηγήσει σε αναβολή για αρκετούς μήνες.

Τι πάει λάθος στις δοκιμές

Πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία αναφέρουν ότι η Apple συναντά «περισσότερα προβλήματα από ό,τι είχε προβλεφθεί» κατά τη φάση της αρχικής δοκιμής, όπου ελέγχονται το σχέδιο, τα υλικά και η ροή της γραμμής μαζικής παραγωγής. Τα εν λόγω θέματα αφορούν στο design, τον μηχανισμό άρθρωσης και τη σταθερότητα της συναρμολόγησης, και η επίλυσή τους απαιτεί περισσότερο χρόνο από το αρχικό πλάνο.

Κρίσιμος σταθμός είναι η φάση engineering verification test (EVT), που συνήθως αποτελεί το τέταρτο βήμα στην διαδικασία κυκλοφορίας μιας συσκευής της Apple. Εάν η συσκευή δεν περάσει αυτόν τον έλεγχο με επιτυχία, δεν μπορεί να προχωρήσει στην πιλοτική και στη συνέχεια στην πλήρη μαζική παραγωγή. Πηγές αναφέρουν ότι η περίοδος που διανύουμε είναι «εξαιρετικά κρίσιμη» για την επίλυση των προβλημάτων.



Πώς μπορεί να αλλάξει η διαδικασία

Το αναδιπλούμενο iPhone αναμένεται ως συσκευή τύπου book style, με μικρή εξωτερικό οθόνη (περίπου 5,5 ιντσών) και μεγάλη εσωτερική οθόνη (περίπου 7,8 ιντσών). Τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν έναρξη μαζικής παραγωγής γύρω στον Ιούλιο του 2026, με πιθανή κυκλοφορία μετά τα νέα μοντέλα iPhone 18 Pro.

Ωστόσο, η διαφαινόμενη καθυστέρηση στης φάσεις δοκιμών μπορεί να μετατοπίσει την τελική κυκλοφορία στην αγορά από το καλοκαίρι/φθινόπωρο του 2026 σε μετέπειτα χρονικό σημείο, ακόμα και προς το 2027. Οι προμηθευτές της Apple φαίνεται πως έχουν ήδη ενημερωθεί για πιθανή αλλαγή στο πρόγραμμα παράδοσης εξαρτημάτων, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η καθυστέρηση δεν είναι μόνο θεωρητική, αλλά μελετάται σοβαρά στο εσωτερικό της εταιρείας.



Γιατί η καθυστέρηση είναι τόσο σημαντική για την Apple

Η Apple εισέρχεται στην αγορά των αναδιπλούμενων συσκευών μετά από εταιρείες όπως Samsung, Huawei και άλλες, που έχουν ήδη κερδίσει σημαντικό μερίδιο. Μια καθυστερημένη ή τεχνικά «ασταθής» συσκευή μπορεί να δώσει περισσότερο χώρο στους ανταγωνιστές της, που έχουν ήδη πιο «ώριμο» προϊόν.

Επίσης, η συνδυασμένη πίεση για πιο λεπτό σώμα, υψηλή αντοχή στην αναδίπλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία τον φακό, τον μηχανισμό και την τελική αξιοπιστία της οθόνης. Κάθε ορατή βλάβη σε ένα premium προϊόν με υψηλή τιμή θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικό πλήγμα στην εταιρεία.