Το χειρότερο ντιλ όλων των εποχών: Ποιος είναι ο ιδρυτής της Apple που πούλησε το 10% για 700 ευρώ

Υπάρχουν κάποιες επιχειρηματικές αποφάσεις που έχουν μείνει στην Ιστορία για την... παταγώδη αποτυχία τους και υπάρχει και το ντιλ που έκανε ο Ρόναλντ Γουέιν. Ο λόγος για έναν από τους τρεις ιδρυτές της Apple Computers, ο οποίος λίγο μετά την ίδρυση της εταιρείας που έμελλε να γίνει από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς όλων των εποχών, φρόντισε να πουλήσει το 10% του μεριδίου του στην εταιρεία -για 700 μόλις ευρώ. Αν είχε κρατήσει τις μετοχές του, σήμερα θα άξιζαν πάνω από 90 δισεκατομμύρια δολάρια...

Αργότερα πούλησε ακόμα και την πρωτότυπη σύμβαση εταιρικής σχέσης που είχε υπογράψει με τους άλλους δύο ιδρυτές της Apple, τον Τζομπς και τον Βόζνιακ για μερικές εκατοντάδες δολάρια - το ίδιο έγγραφο δημοπρατήθηκε για πάνω από 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως ήταν πολύ καλύτερος ως μηχανικός παρά επιχειρηματίας, κάτι για το οποίο δεν βρίσκουμε κανέναν απολύτως λόγο να διαφωνήσουμε...

Φωτογραφίες από Τζομπς, Βόζνιακ και Γουέιν στο Μουσείο της Apple στην πράγα (Photo by Francois LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images)

Ο Στιβ Βόζνιακ παραδέχθηκε πως, παρόλο που ο Γουέιν δεν παρέμεινε παρά κάπου δύο εβδομάδες στην εταιρεία μετά την επίσημη ίδρυσή της, η παρουσία του έπαιξε «τεράστιο ρόλο». Ανάμεσα στις άλλες συνεισφορές του ήταν και ο σχεδιασμός του λογότυπου της Apple, ενός από τα πιο διάσημα σύμβολα στον κόσμο.

«Πήρα την καλύτερη απόφαση»

Εκ των υστέρων, είναι φυσικά εύκολο να τον χλευάζει κανείς για την απόφασή του να φύγει από την Apple. Ο Γουέιν όμως ισχυρίζεται πως δεν το έχει μετανιώσει στο ελάχιστο, επιμένοντας πως «πήρα την καλύτερη δυνατή απόφαση με βάση τις πληροφορίες που διέθετα». Αντίθετα με τον Τζομπς ή τον Βόζνιακ, ο Γουέιν ένιωθε γέρος και ήταν επιφυλακτικός για το μέλλον της εταιρείας.

Ο Στιβ Τζομπς με ένα Macintosh το 1984 / Φωτ.: Wikipedia

Όπως είπε ο ίδιος, το να δουλεύει μαζί τους ήταν σαν να κρατούσε μία τίγρη από την ουρά της. Είχε επωμιστεί τον ρόλο του «επιβλέποντος ενήλικα» και, έχοντας βιώσει την αποτυχία νεοφυών επιχειρήσεων -ένα πολύ συχνό φαινόμενο-, δεν είχε καμία διάθεση να μαζεύει πάλι τα συντρίμμια από μία αποτυχημένη προσπάθεια.

Η Apple, τελικά, κατάφερε να βάλει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα σπίτια του κόσμου και ύστερα έναν φορητό υπερυπολογιστή στην τσέπη τους. Το 2018 έγινε η πρώτη εταιρεία με αξία πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και σήμερα χρησιμοποιούνται παγκοσμίως πάνω από 1 δισεκατομμύριο προϊόντα της.

Κανένα, όμως, από αυτά δεν ανήκει στον Ρόναλντ Γουέιν, ο οποίος μένει σε έναν απόμακρο οικισμό στην έρημο της Νεβάδα. Αντ’ αυτού, το μικρό του μπανγκαλόου περιστοιχίζεται από κάκτους και είναι γεμάτο συσκευές τις οποίες φτιάχνει και επισκευάζει μόνος του.