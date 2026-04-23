Τιμ Κουκ: Ο άνθρωπος που μετέτρεψε την Apple σε αυτοκρατορία 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Όταν ο Τιμ Κουκ ανέλαβε την Apple το 2011, ηγετικές φυσιογνωμίες από τη Σίλικον Βάλεϊ έως τη Wall Street προέβλεπαν ότι οι καλές μέρες για τον τεχνολογικό κολοσσό είχαν περάσει ανεπιστρεπτί. Μάλιστα, πίστευαν ότι χωρίς τον Στηβ Τζομπς, τον οραματιστή διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, η εταιρεία θα παράπαιε.

Όμως, έκαναν λάθος!

Μέσα σε 15 χρόνια, ο Τιμ Κουκ εκτόξευσε την Apple από μία εταιρεία 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα γίγαντα παραγωγής ρευστού, αξίας 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ετήσιος τζίρος της εταιρείας τετραπλασιάστηκε, το ίδιο και τα κέρδη. Το iPhone έγινε σήμα κατατεθέν του έξυπνου τηλεφώνου, το Apple Watch βρίσκεται σε εκατομμύρια χέρια και η εταιρεία ανέπτυξε από πιστωτικές κάρτες μέχρι και τηλεοπτικές εκπομπές και σειρές.

Η ραγδαία ανάπτυξη της Apple είναι η απόδειξη του πώς ο Τιμ Κουκ μετέτρεψε το iPhone στο προϊόν με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία.

Το προϊόν λάνσαρε ο Στηβ Τζομπς το 2007 και ξεκίνησε την επανάσταση στα έξυπνα κινητά αλλάζοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται, κοινωνικοποιούνται και ταξιδεύουν. Όμως, τότε η Apple πουλούσε μόνο 72 εκατομμύρια τηλέφωνα το χρόνο όταν πέθανε ο Τζομπς και ανέλαβε ο Κουκ.

Δύο χρόνια μετά, ο Τιμ Κουκ έκλεισε συμφωνία με τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Κίνας, την China Mobile. Έως το τέλος της χρονιάς, η Apple είχε διπλασιάσει τον αριθμό των iPhone που πουλούσε και η Κίνα μετατρεπόταν στη μεγαλύτερη αγορά κινητών της Apple μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρώτη εταιρεία που έσπασε το φράγμα του 1 τρισ. δολορίων

Το 2018, η Apple έγινε η πρώτη εισηγμένη εταιρεία στον πλανήτη με αξία άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, λίγο μετά την επέτειο των δέκα ετών από το λανσάρισμα του iPhone. Τότε, το τηλέφωνο απέκτησε αναγνώριση προσώπου, μεγάλη οθόνη και αυξημένη τιμή, ανεβάζοντας τις πωλήσεις της Apple σε νέα ύψη.

Μέσα στον επόμενο χρόνο, η εταιρεία πρόσθεσε ακόμα ένα τρισεκατομμύριο δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία, ειδικά από τη στιγμή που εξ αιτίας της πανδημίας, οι άνθρωποι δούλευαν από το σπίτι τους με τη βοήθεια μεταξύ άλλων εργαλείων των iPhone, iPad και Mac.

Έκτοτε, η Apple πετάει στο διάστημα. Κατά μέσο όρο, οι καταναλωτές αλλάζουν iPhone κάθε τρία χρόνια και η εταιρεία αυξάνει διαρκώς τις πωλήσεις της σε εφαρμογές και υπηρεσίες μέσω των συσκευών της.

Παρόλο που έχει σε μεγάλο βαθμό χάσει την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης που τώρα ανεβάζει τις πωλήσεις των τεχνολογικών ανταγωνιστών της, τα κέρδη και η αξία της μετοχής της εταιρείας συνεχίζουν να αυξάνονται.

Τώρα, με τον κ. Κουκ να αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και τον Τζον Τέρνους, τον επί χρόνια επικεφαλής υλικού της Apple, να αναλαμβάνει, το ερώτημα είναι αν η ανοδική πορεία θα είναι αρκετή για να διατηρήσει την υψηλή αποτίμηση της εταιρείας.