Morgan Stanley: Τα iPhone 18 θα έρθουν με αυξήσεις άνω των 100 ευρώ

Η Morgan Stanley προβλέπει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των iPhone 18 που ίσως να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια (στις ΗΠΑ), λόγω πιέσεων από τα αυξημένα κόστη των μνημών και τα έξοδα παραγωγής. Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Apple στην premium αγορά των smartphones και η οποία θα συνεχίσει να μας απασχολεί για μεγάλο -ακόμη- χρονικό διάστημα.



Πρόβλεψη αυξήσεων τιμών

Οι αναλυτές της Morgan Stanley, με επικεφαλής τον Έρικ Γούντρινγκ, εκτιμούν ότι τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα είναι περίπου 100 δολάρια ακριβότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα μοντέλα iPhone 17 του 2025. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται σε πρόσφατες οικονομικές ανακοινώσεις της Apple, που υπαινίσσονται δυσκολίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι καταναλωτές καλούνται να προετοιμαστούν για υψηλότερο κόστος στα κορυφαία μοντέλα της Apple, αλλά και για μικρότερες αυξήσεις στα «απλά» μοντέλα iPhone 18.



Κύριοι λόγοι της πίεσης

Η κύρια αιτία είναι η απότομη άνοδος στο κόστος των εξαρτημάτων, ιδιαίτερα των μνημών RAM, που πλήττει ολόκληρο τον κλάδο της τεχνολογίας. Επιπλέον, η γενική αύξηση εξόδων παραγωγής και οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες καθιστούν τις αυξήσεις αναπόφευκτες ακόμη και για τους «μεγάλους» της τεχνολογίας. Η Apple, παρά τις προσπάθειες απορρόφησης κόστους στα προηγούμενα μοντέλα, φαίνεται πως φτάνει πλέον στα όριά της και θα μετακυλήσει μέρος των αυξήσεων στον τελικό καταναλωτή.



Η στρατηγική της Apple

Μέχρι τώρα, η Apple διατηρούσε σταθερές τις τιμές της σε νέα προϊόντα όπως τα MacBook Air, παρά τις πιέσεις, και με στόχο να παραμείνει ανταγωνιστική έναντι σε αντιπάλους στο χώρο των φορητών υπολογιστών, όπως η Microsoft. Ωστόσο, αυτή η τακτική κρίνεται εξαντλητική για τα οικονομικά της αποτελέσματα, τα οποία και οι μέτοχοι θέλουν να συνεχίσουν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Πάντως, η ισχυρή θέση που διατηρεί η εταιρεία στην premium κατηγορία προϊόντων τεχνολογίας μειώνει τον κίνδυνο απότομης πτώσης πωλήσεων, καθώς οι πελάτες της δείχνουν να την ακολουθούν διαχρονικά παρά τα αυξημένα κόστη απόκτησης των προϊόντων της.