Τι νέο φέρνει το iOS 26.5 που έρχεται σύντομα

Η Apple ετοιμάζει πυρετωδώς το iOS 26.5 που θα φέρει βασικές βελτιώσεις σε μηνύματα, χάρτες και περιφερειακά, εστιάζοντας παράλληλα στη σταθερότητα λειτουργίας των κινητών της, αλλά και σε νέες λειτουργίες που έρχονται για τους χρήστες εντός ΕΕ.



Κύρια νέα χαρακτηριστικά

Το iOS 26.5 αναμένεται να φέρει αρχικά την κρυπτογράφηση end-to-end (από την αρχή ως το τέλος της διαδικασίας) για μηνύματα RCS μεταξύ iPhone και Android, με ενημερωμένη περιγραφή στις ρυθμίσεις. Ακόμη, θα προσθέτει διαφημίσεις στα Apple Maps μέσω των προτάσεων για συγκεκριμένα μέρη και οι οποίες θα βασίζονται στις τάσεις και τις αναζητήσεις. Η κρυπτογράφηση RCS εμφανίζεται ενεργοποιημένη από την αρχή στις διάφορες δοκιμαστικές εκδόσεις του iOS 26.5 και θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε συνομιλίες ανάμεσα στις πλατφόρμες.



Αλλαγές στα Apple Maps

Τα Apple Maps θα εισάγουν προτάσεις τοποθεσιών κοντά στο χρήστη με βάση τις τοπικές τάσεις, αλλά και το ιστορικό του. Οι διαφημίσεις θα ενσωματώνονται ομαλά, βελτιώνοντας την αναζήτηση και χωρίς να ενοχλούν, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται η Apple. Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή διαφημίσεων σε υπηρεσίες της Apple μετά από χρόνια και ακολουθεί την τακτική που χρησιμοποιεί και η Google στους δικούς της χάρτες, που λειτουργούν και ως ένα έξτρα εργαλείο προώθησης μιας επιχείρησης.



Υποστήριξη αξεσουάρ και λειτουργίες για την ΕΕ

Το iOS 26.5 θα φέρει πιο γρήγορη σύνδεση με αξεσουάρ όπως τα Magic Keyboard, Trackpad και Mouse μέσω USB-C, με αυτόματη σύνδεση μέσω Bluetooth. Για τους χρήστες εντός ΕΕ, θα προστεθούν τα Live Activities για τα wearables τρίτων εταιρειών, το proximity pairing για τα ακουστικά τύπου earbuds και η δυνατότητα audio switching. Τέλος, θα βελτιωθεί η μεταφορά αρχείων από και προς κινητά με λειτουργικό Android.



Ημερομηνία διάθεσης

Η τελευταία δοκιμαστική έκδοση του iOS 26.5 (beta 4, build 23F5069b) δείχνει ότι η τελική -και σταθερή- έκδοση έρχεται σε λίγες εβδομάδες, πιθανώς μέσα στον Μάιο. Δεν αναμένεται να φέρει συνολικά επαναστατικές αλλαγές όπως το iOS 26, αλλά προετοιμάζει το έδαφος για το iOS 27 που θα το δούμε μαζί με τα νέα μοντέλα της Apple, κάποια στιγμή τον Σεπτέμβριο.

Το iOS 26.5 θα είναι συμβατό με όλα τα iPhone από το iPhone 13 κι έπειτα.