Η Apple βάζει τέλος στο φθηνό Mac Mini!

Η Apple αναβάθμισε με τον πιο αθόρυβο τρόπο τον Mac mini, αλλάζοντας το στην ουσία τον χαρακτηρισμό του ως το “προσιτό” Mac. Το μοντέλο που κόστιζε 599 δολάρια και ερχόταν με δίσκο χωρητικότητα 256GB φαίνεται πως πλέον αποσύρεται και πλέον τη θέση του πιο φθηνού μοντέλου της σειράς παίρνει ένα σύστημα στα 799 δολάρια με Μ4, 16GB RAM και 512GB SSD.

Τι αλλάζει ακριβώς και γιατί

Το πρώτο Mac mini που θα πουλά πλέον η Apple στο Apple Store δεν είναι ξεκινάει πλέον από τα 599 δολάρια με 256GB SSD, αλλά από τα 799 δολάρια. Επί της ουσίας, το προηγούμενο μεσαίο μοντέλο μετατράπηκε στο «πιο προσιτό», χωρίς να προστεθεί νέο hardware, απλά άλλαξε η τιμολόγηση. Η απόφαση φαίνεται να προκύπτει από τρεις βασικούς λόγους.

Ο πρώτος είναι η μεγαλύτερη ζήτηση των Mac mini λόγω AI, εργασίας από το σπίτι και streaming, που έχει οδηγήσει σε προβλήματα διαθεσιμότητας και την Apple να παλεύει να φέρει τεμάχια στα καταστήματα για αρκετές ημέρες. Δεύτερη αιτία είναι οι πωλήσεις των Mac mini M4 και M4 Pro από το 2024–2025, η οποία δείχνει πως το φθηνότερο κομμάτι της γκάμας δεν είναι πλέον οικονομικά βιώσιμο για την εταιρεία, με βάση την πίεση από τα AI chips (M4/M4 Pro), λόγω και της τεράστιας ζήτησής τους. Τέλος, η ίδια η Apple έχει ήδη ανεβάσει τη βασική RAM στα 16GB για το Mac mini (από τα 8GB των παλαιότερων μοντέλων), γεγονός που αύξησε το κόστος κατασκευής.



Τι προσδοκούμε στο μέλλον με Mac mini

Πλέον το Mac mini δεν είναι απλώς ένα μικρό σύστημα που βάζει τον χρήστη στον κόσμο της Apple. Με το ενισχυμένο hardware που χρησιμοποιεί η Apple έχει γίνει μια πλατφόρμα για δουλειά πάνω στην ΑΙ, στο gaming, στο χώρο των media centers και όχι μόνο. Η αλλαγή της τιμής στα 799 δολάρια σημαίνει πως η Apple ορίζει ξεκάθαρα το Mac mini ως premium συμπαγές σύστημα γραφείου και πως επενδύει στην πλήρη σειρά M4/M4 Pro (και πιθανότατα M5) που «χτίζει» πάνω σε Neural Engine, ray tracing και high bandwidth unified μνήμη.