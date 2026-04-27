iOS 26.4.2: Η ενημέρωση που «κλειδώνει» τα push notifications

Η Apple κυκλοφόρησε το iOS 26.4.2, ένα περιορισμένο σε χαρακτηριστικά αλλά πολύ σημαντικό σε επίπεδο ασφάλειας update για iPhone και iPad, με στόχο την προστασία των διαγραμμένων push notifications από προσπάθειες πρόσβασης από τρίτους. Η ενημέρωση διορθώνει ένα σφάλμα στην βάση δεδομένων των ενημερώσεων που επέτρεπε σε εργαλεία, όπως αυτά του FBI, να ανακτούν δεδομένα μηνυμάτων που θεωρούνται ότι έχουν ήδη διαγραφεί.



Τι προκάλεσε το πρόβλημα

Το συγκεκριμένο πρόβλημα σχετίζεται με τον τρόπο που το iOS χειρίζεται τα push notifications στην τοπική βάση του: ορισμένα στοιχεία που έπρεπε να διαγραφούν παρέμεναν αποθηκευμένα, δημιουργώντας ένα παράθυρο που μπορούσε να εκμεταλλευθεί η αστυνομία και πράκτορες ασφαλείας με σχετικά εργαλεία. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι το FBI χρησιμοποίησε τέτοιον τρόπο για να ανακτήσει ενημερώσεις για δεδομένα μηνυμάτων από το Signal, ακόμη και μετά τη διαγραφή της εφαρμογής και την ενεργοποίηση εξαφάνισης μηνυμάτων.



Τι κάνει το 26.4.2

Μέσα από το iOS 26.4.2 η Apple εισάγει βελτιωμένες λειτουργίες για τους χρήστες, έτσι ώστε τα στοιχεία που σημειώνονται για διαγραφή να αφαιρούνται πλέον κατάλληλα και να γίνονται απρόσιτα σε οποιαδήποτε προσέγγιση από οποιονδήποτε τρίτο. Το update είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένες συσκευές και θεωρείται προτιμότερο να εγκατασταθεί άμεσα, ακόμη και από χρήστες που δεν αναμένουν άμεσο έλεγχο από κρατικά όργανα.