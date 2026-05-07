Εμφανίστηκε (κατά κάποιο τρόπο) στα χέρια YouTuber το iPhone Ultra

Ένα νέο 10λεπτο hands on βίντεο από το κανάλι Unbox Therapy στο YouTube παρουσιάζει το πιο λεπτομερές dummy unit του φημολογούμενου iPhone Ultra, δίνοντας σαφή εικόνα για το foldable smartphone που ετοιμάζει η Apple. Το μοντέλο ταιριάζει απόλυτα στις πρόσφατες διαρροές και φωτογραφίες που μοιράστηκαν online από insiders το τελευταίο διάστημα.

Σχεδιασμός και διαστάσεις

Όταν είναι κλειστό, το iPhone Fold έχει ύψος 117 χιλιοστά, πλάτος 84.27 χιλιοστά και πάχος 11.02 χιλιοστά χωρίς το camera bump (16.57 χιλιοστά με αυτό), ενώ ανοιχτό φτάνει τα 5.2 χιλιοστά πάχος. Διαθέτει η αναλογία πλευρών και ο σχεδιασμός του θυμίζουν διαβατήριο όταν είναι κλειστό και tablet όταν είναι ανοιχτό, με την οθόνη του να ανοίγει στις 7.8 ίντσες. Η Apple έχει δώσει έμφαση στην εργονομία: η εταιρεία θέλει να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε πλήκτρα, φορητότητα και τη σωστή τοποθέτηση των ηχείων.



Σύγκριση με ανταγωνιστές και άλλα iPhone

Το βίντεο συγκρίνει το iPhone Fold με άλλα foldables όπως τα Huawei Pura X Max και Samsung Galaxy Flip και Fold, αναφέροντας πως ξεχωρίζει λόγω του λεπτού προφίλ και του πιθανού περιβάλλοντος εργασίας που θα είναι προσαρμοσμένο κατάλληλα. Μέρος του μεντεσέ δεν προσφέρει κάτι σε επίπεδο λειτουργιών, αλλά δείχνει πώς το iPhone Ultra θα ξεχωρίζει και θα αξιοποιεί μηχανισμό Touch ID για την επιβεβαίωση των στοιχείων του χρήστη.



Χρονοδιάγραμμα και προσδοκίες

Το νέο iPhone Ultra αναμένεται να παρουσιαστεί τον φετινό Σεπτέμβριο -μαζί με τα iPhone 18- και να κυκλοφορεί στα τέλη της χρονιάς, ως το πιο ακριβό iPhone που κατασκευάστηκε ποτέ. Στα τεχνικά του χαρακτηριστικά περιλαμβάνεται προηγμένη οθόνη και περιβάλλον βελτιστοποιημένο για εμπειρία αναδιπλούμενης συσκευής. Το βίντεο του YouTuber έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, με τους fans να σχολιάζουν περισσότερο την μορφή που έχει η συσκευή.