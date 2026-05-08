OnePlus και Realme αναμένεται να ενωθούν σε μία εταιρεία

Η OnePlus και η Realme, δύο από τα σημαντικότερα brands του κινεζικού ομίλου BBK Electronics, εισέρχονται σε φάση λειτουργικής συγχώνευσης, με στόχο την ενοποίηση τμημάτων R&D, αλυσίδων εφοδιασμού και παραγωγής, όπως αποκαλύπτει πρόσφατη αναφορά από insiders. Η κίνηση αυτή, δεν ακυρώνει την ξεχωριστή φύση των δύο brands αλλά τα ενοποιεί για τις βασικές λειτουργίες τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω πιέσεων από τις αυξήσεις στους ημιαγωγούς και τη στασιμότητα των πωλήσεων, επιτρέποντας οικονομίες κλίμακας και καλύτερες συνθήκες ανταγωνισμού με «μεγαθήρια» του χώρου, όπως οι Xiaomi και Samsung.



Λόγοι και στρατηγική της συγχώνευσης

Η απόφαση πάρθηκε με γνώμονα την κοινή ανάπτυξη hardware, όπως τα συστήματα ψύξης, τις μπαταρίες σιλικόνης-άνθρακα και τους αλγόριθμους φόρτισης SuperVOOC, μειώνοντας τα κόστη σε αισθητήρες Sony Lytia και οθόνες LTPO BOE. Η BBK, μητρική εταιρεία των Oppo, Vivo και iQOO, στοχεύει σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και θέλει να ενοποιήσει τα OxygenOS και realme UI (που βασίζονται αμφότερα στο ColorOS).



Διαχωρισμός ρόλων

Η Realme θα εστιάσει στα smartphones χαμηλής τιμής και μεσαίας κατηγορίας, ανταγωνιζόμενη τα POCO και Redmi. Η OnePlus, από την άλλη, θα επικεντρωθεί σε πιο premium συσκευές, σε ναυαρχίδες και foldables με τις κάμερες της Hasselblad και με στόχο να κερδίσει το ενδιαφέρον όσων δαπανούν αρκετά χρήματα για το κινητό τους τηλέφωνο.

Οι υπάρχοντες χρήστες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν σταθερές ενημερώσεις για τα τηλέφωνά τους, αλλά τα μελλοντικά μοντέλα θα μοιράζονται τον ίδιο κώδικα για να έχουν όλοι ταχύτερες ενημερώσεις και μεγαλύτερη σταθερότητα.

