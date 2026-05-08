Τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα έρθουν με μικρότερο Dynamic Island

Τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα διαθέτουν σημαντικά μικρότερο Dynamic Island, σύμφωνα με νέα CAD αρχεία που διέρρευσαν σε tipsters και κατασκευαστές θηκών. Η μείωση φτάνει το 35%, πέφτοντας από τα 20.7 στα 13.5 χιλιοστά, βελτιώνοντας δραστικά την οθόνη.



Τεχνολογικές καινοτομίες για το Dynamic Island

Η αλλαγή αυτή επιτυγχάνεται με τη μεταφορά αισθητήρων του Face ID, όπως το flood illuminator και το dot projector, κάτω από την οθόνη, αφήνοντας μικρότερη οπή που απαιτείται μόνο για την selfie κάμερα. Αυτό αναμένεται να λύσει προβλήματα στα του video, στο FaceTime και τα Live Activities, ενώ η Apple φαίνεται πως πειραματίζει με έναν μηχανισμό Face ID τοποθετημένο πλήρως κάτω από την οθόνη για το iPhone 19 Pro που θα κυκλοφορήσει το 2027.



Συνολικές βελτιώσεις σχεδιασμού και οθόνης, τι παίζει με επεξεργαστή

Τα μεγέθη των οθονών θα παραμείνουν στις 6.3" και 6.9" με panels LTPO+ στα 120Hz και καλύτερη αυτονομία, Ceramic Shield 2 στο πίσω μέρος για προστασία και νέα χρώματα όπως τα Dark Cherry ή το βαθύ κόκκινο. Τα μοντέλα Pro Max θα γίνουν ελαφρώς πιο μεγάλα σε πάχος και βάρος που θα φτάνει στα 243 γραμμάρια, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης μπαταρίας.

Στα του επεξεργαστή, τώρα, αναμένουμε το A20 Pro chip με ενσωματωμένη RAM που θα φέρει 15% ταχύτερες επιδόσεις και 30% καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, βελτιώνοντας παράλληλα και τις λειτουργίες Apple Intelligence.



Κάμερα, αισθητήρες και χρονοδιάγραμμα

Σε ό,τι αφορά τις κάμερες, τα νέα iPhone αναμένεται να έρθουν με νέο αισθητήρα Samsung PD-TR-Logic (48MP στον κύριος φακό) με variable aperture (f/1.78-f/2.4), για καλύτερο εφέ bokeh και καλύτερες λήξεις ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το Camera Control εικάζεται πως θα απλοποιηθεί στη χρήση του, για να προσεγγίσει ακόμη και μη μυημένους -στα της φωτογραφίας- χρήστες.

Τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max αναμένεται να παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο του 2026, μαζί με το iPhone Fold, ενώ ολοένα και πληθαίνουν οι φήμες ότι τα απλά μοντέλα iPhone 18 και 18e θα ακολουθήσουν μόνα τους την άνοιξη του 2027.